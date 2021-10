Zoektocht naar 84-jarige man Axel

De vermiste man uit Axel (foto: Omroep Zeeland)

De man is licht dementerend, vertelt zijn schoondochter. "Hij is zijn rondje gaan doen, dat deed hij eigenlijk altijd", zegt ze. De man is 1,70 meter lang, hij heeft grijs haar, draagt een bruine suède jas, een lichte broek, een pet en een zonnebril. Hij rijdt op een blauwe damesfiets van het merk Gazelle.

De politie heeft gisteravond een bericht via Burgernet verspreid over de vermissing. Ook de Belgische politie is ingeschakeld. "We kregen gisteren al meldingen dat de man zou zijn gezien", zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders. "Die tips hebben we stuk voor stuk uitgelopen. Maar dat heeft helaas nog tot niets geleid. Vandaag zijn er ongetwijfeld veel fietsers in Zeeuws-Vlaanderen. We hopen dat mensen naar de man uitkijken."