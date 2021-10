Verpleegkundigen bezorgen koekjes om geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS

De dames van het Gespecialiseerde ALS Zorg Zeeland (GAZZ) team hebben regelmatig een lange werkweek. "Als de patiënt aan de beademing moet omdat de ademhalings-en slikfunctie wegvalt dan zijn we vierentwintig uur bij de patiënt in huis", vertelt Goud. Ziekenhuizen kunnen deze intensieve zorg vaak niet bieden en daarom liggen de mensen thuis aan de beademing. "We bouwen echt een band op met de cliënt en familie en het geeft voldoening om ze tot het laatst goede zorg te geven."

Geef alles voor ALS

Op de fiets gebruiken de verpleegkundigen zondagmiddag hun spieren voor de mensen die dat zelf niet meer kunnen, dat is ook het doel van de landelijke actie Geef alles voor ALS. De bedoeling is om een uur te sporten en daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte.

"Wij zijn iets langer bezig want we fietsen door de zak van Zuid-Beveland om koekjes rond te brengen en pakken per adres zo'n vijftien minuten. We willen hiermee de mensen met wie we nauw betrokken waren laten weten dat we nog steeds aan ze denken," zegt Goud.

Het Gespecialiseerde ALS Zorg Zeeland-team fietst langs verschillende cliënten om koekjes te bezorgen (foto: Omroep Zeeland)

ALS is een dodelijke spierziekte waarbij de spieren één voor één uitvallen. Edith Pannekoek uit 's-Heer Abtskerke heeft PSMA, een vorm van ALS. "Mijn armen en benen kan ik niet meer bewegen", zegt ze. Pannekoek nog wel eten, slikken en praten, iets waar ALS-patiënten vaak niet meer kunnen. "Dat is mij heel veel waard, zeker nu mijn verpleegkundigen koekjes komen brengen. Ze zijn heerlijk en ik denk dat ik het hele zakje heb opgegeten aan het einde van de dag", zegt Pannekoek lachend.

Donaties

Via de website van de actie kunnen er donaties worden gedaan en daarmee heeft het Zeeuwse team inmiddels al bijna vijftienhonderd euro opgehaald. "Daar zijn we ontzettend dankbaar voor", zegt Goud. "De levensduur van de ALS-patiënt ligt gemiddeld tussen de 3 tot 5 jaar en we hopen dat onderzoek ertoe kan leiden dat dit wordt verlengd", aldus Goud.