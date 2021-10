Familie vermiste Dag Antheunis maakt zich ernstige zorgen: 'Hij was erg verward'

Dag Antheunis heeft sinds elke jaren dementie, de afgelopen weken was hij verwarder dan daarvoor. "Hij vraagt steeds aan mijn moeder wanneer ze terug naar huis gaan. Vroeger woonden we in Hoogerheide en hij denkt dat hij in Axel op vakantie is", zegt zijn zoon Robby die namens de familie het woord doet.

Gek op fietsen

Hij vertelt dat zijn vader gek is op fietsen. "Het is het enige dat hij nog heeft nadat hij dementerend werd. Koken deed hij graag, maar dat gaat niet meer." Antheunis was zo dol op fietsen dat hij vroeger naar wielerwedstrijden in Duitsland fietste en dan 's nachts in boerenschuren sliep. De familie vermoedt dat hij ook nu zoiets gedaan kan hebben.

"Hij fietst altijd dezelfde routes en die hebben we allemaal nagelopen gisteren, zonder resultaat. Er kwamen meldingen dat hij in België zou zijn gezien. Daar ben ik vannacht nog naartoe gereden, maar dat leverde ook niks op", vertelt hij.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Op Facebook heeft de familie een oproep geplaatst, waarin ze vragen uit te kijken naar hun vader en opa. Die oproep is meer dan tweeduizend keer gedeeld en levert nieuwe tips op. "Verschillende mensen zouden hem nog aan het begin van de avond in de buurt van de Händelstraat in Axel hebben gezien. Hij wist niet goed de weg meer en kwam verward over. Hij is met iemand een stukje meegelopen, maar waar hij daarna naartoe is gefietst is niet duidelijk."

Speurhonden zoeken mee

Gisteravond heeft een politiehelikopter met een warmtecamera gezocht. Vrijwilligers met speurhonden hebben vandaag ook in de buurt en in het buitengebied gezocht, ook dat heeft - voor zover bekend - nog geen verdere aanknopingspunten opgeleverd. De familie zelf is ook op verschillende plekken nog naar hem op zoek.

Lees ook: