Bouwterrein Nieuwe Sluis lijkt wel een mierennest: overal wordt gewerkt

Omgevingsmanager Harm Verbeek is zelf ook al lange tijd niet op het bouwterrein geweest. Maar hij is blij dat hij ons eindelijk weer mag rondleiden. Eerst neem hij ons mee naar het binnenhoofd.

Werkzaamheden aan de hoofden

Het betonijzer steekt boven de bouwput van het binnenhoofd uit. Het is de kant waar straks de schepen vanaf het Kanaal van Gent naar Terneuzen de sluis binnenvaren. In de sluiskolk van het binnenhoofd zijn net twee bodemroosters afgezonken.

Daar overheen wordt onderwaterbeton gestort. "De sluiskolk kan namelijk niet zomaar droog worden gezet. Daarom vinden de werkzaamheden allemaal onderwater plaats", aldus Verbeek.

Bouwwerkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in 2021 (foto: Omroep Zeeland)

De werkzaamheden aan het buitenhoofd, dus de kant aan de Westerschelde, zijn al een stuk verder. De brugkelder is vol in aanbouw en ook aan de twee sluisdeurkassen wordt hard gewerkt. In de bouwput staat een grote groene kraan. "Die is nodig omdat we er anders niet bij kunnen. Aan het eind van de werkzaamheden moet hij in stukjes weer uit de put worden gehesen.

Sloop Middensluis

Eind september is de sloop van de Middensluis begonnen. Het asfalt van de weg naar de Zuidbrug is grotendeels weg. De voorbereidingen voordat het grote sloopwerk kan beginnen zijn in volle gang. Zo zijn de houten hekjes bij de remmingswerken al weggehaald.

Kopje van Kanada af

Een stukje verder van het sluizencomplex ligt het Kopje van Kanada. Dat moest deels worden afgegraven om ruimte te maken voor de grote zeeschepen die straks de Nieuwe Sluis moeten invaren. Die werkzaamheden zijn afgerond. "Een grote klus in nog geen zes maanden uitgevoerd. Zo'n 600.000 kuub grond is afgevoerd en een heel stuk nieuwe dijk is aangelegd." Dat betekent dat het gebied weer toegankelijk is voor wandelaars en fietsers.