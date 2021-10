Goedemorgen! Messen inleveren, LHBTi steungezin gezocht, stilte over PFAS

Bij de politie kunnen jongeren deze week hun steekwapens inleveren (foto: Rijksoverheid)

Zeeuwse jongeren kunnen deze week steekwapens inleveren op de politiebureaus in Goes, Middelburg en Terneuzen. Dat kunnen ze anoniem doen en zonder straf te krijgen. Het doel van de campagne 'Drop je knife en doe wat met je life' is om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan.

Voor een niet-traditioneel gezin zoals dat van Lilith en haar partner is het vinden van ondersteuning bij de opvoeding van hun kind moeilijk. Lilith is een transvrouw en heeft een non-binaire partner. Ze hebben zelf nauwelijks een netwerk omdat hun familie hen niet accepteert zoals ze zijn. Het stel zoekt nu met de hulp van jeugdhulporganisatie Juvent een steungezin voor hun tweejarige zoontje.

pleeggezin gezocht (foto: Omroep Zeeland)

Over elkaar heen buitelende politici die de onderste steen boven willen halen als het over de PFAS-problematiek gaat. Het blijft nog altijd uit. Hoewel er partijen zijn die er in de afgelopen tijd iets aan hebben proberen te doen, is er nog geen massale actie tegen het PFAS-probleem opgezet. Wij vroegen politici waarom niet. De één vind het jammer, de ander zegt juist volop bezig te zijn met het aankaarten van het PFAS-probleem.

Tweede Kamerlid Chris Stoffer namens de SGP begrijpt de onvrede die heerst over stilte van de Kamerleden (foto: Omroep Zeeland)

Dit is het weer vandaag in onze provincie: Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind geeft vandaag vrij veel wolkenvelden maar regelmatig zijn er ook opklaringen. Plaatselijk valt een kortdurende bui, vooral in Midden-Zeeland en op Schouwen-Duiveland en Tholen kan wat regen vallen. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 15 graden, bij windkracht 3 tot 5.