Jongeren kunnen deze week anoniem en zonder straf hun mes inleveren

Ruim tweehonderd Nederlandse gemeenten doen mee aan de inzamelweek, waaronder drie in Zeeland. Wie het politiebureau binnenloopt, ziet direct een kliko staan waar het mes, de boksbeugel of dolk in kan. "Dit soort steekwapens wordt vooral gedragen door jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar. Daar willen we vanaf", zegt Lex Vroomen van de politie Zeeland-West-Brabant.

Aardappelschilmesje

Een wapen op zak hebben is verboden. Dat geldt voor stiletto's maar kan ook voor een aardappelschilmesje gelden. "Het ligt aan de omstandigheden. Als jij 's nachts in een kroeg tijdens een incident met zo'n mesje in je hand staat, kan dat zeker strafbaar zijn. Als het duidelijk is dat je onderweg een appeltje wilt schillen niet."

In deze kliko kunnen steekwapens anoniem worden ingeleverd (foto: Omroep Zeeland)

De messen-inleveractie is onderdeel van het actieplan 'Wapens en Jongeren' dat eind 2020 werd gestart. Het is de bedoeling dat jongeren en hun ouders bewust worden van de risico's van wapenbezit en -gebruik.

Mes voor eigen veiligheid

Lex Vroomen hoort vaak dat jongeren een mes bij zich dragen voor hun eigen veiligheid, maar zo werkt het niet volgens hem. "Je kunt in omstandigheden terecht komen dat je daadwerkelijk een mes trekt als je die op zak hebt. Je kunt iemand ernstig verwonden of zelfs per ongeluk doden, dat soort situaties willen we natuurlijk voorkomen."

Een speelgoedwapen dat net echt lijkt, is ook verboden (foto: Omroep Zeeland)

Ook in Zeeland zijn de laatste tijd meer incidenten met jongeren en steekwapens geweest, volgens agent Vroomen. "Dat is de landelijke trend en die zien we ook hier."

Mes onder het bed

Messen-inleveracties zijn vaker gehouden in grote steden, maar nog nooit in Zeeland. "Ik ben heel benieuwd wat het oplevert. We hebben geen idee wat er circuleert op straat aan wapens. Ieder wapen dat wordt ingeleverd is winst. Ik roep daarbij ook ouders op. Als je weet dat je kind een mes onder z'n bed heeft, lever het deze week in. Volgende week levert het een strafblad op.