Illegaal opgeslagen grond Vlissingen-Oost moet weg, anders dwangsommen van 50.000 euro

De grond is volgens de Regionale Uitvoeringsdienst eind vorig jaar aangevoerd en is afkomstig van afvalverwerker ATM uit Moerdijk. BTZ heeft de mogelijkheid om dergelijke grond in opslag te nemen, maar daar gelden regels voor. Zo moet de TGG op een vloeistofdichte vloer liggen en afgedekt worden.

Niet milieuhygiënisch opgeslagen

De TGG waar het nu over gaat ligt op een gedeelte van het terrein waar geen vloeistofdichte vloer ligt. De grond ligt op een laag folie en is gedeeltelijk afgedekt met plastic zeilen. Daarmee overtreedt BTZ de wet, want voor deze manier van opslag is geen vergunning, omdat volgens de RUD de grond niet milieuhygiënisch is opgeslagen.

TGG is vervuilde grond die onder hoge temperatuur is schoongemaakt. Een aantal jaar geleden bleek dat sommige partijen alsnog verontreiniging bevatten. Daardoor is onrust ontstaan en is een dijk bij Bunschoten met TGG afgegraven. De regels voor toepassing en opslag van TGG zijn aangescherpt, zodat eventuele achtergebleven vervuiling niet kan doorsijpelen naar het grondwater.

Het is niet duidelijk of de thermisch gereinigde grond in Vlissingen-Oost eventuele verontreiniging bevat, want er zijn geen monsters genomen. Dat is volgens de RUD niet nodig omdat er voor de huidige opslag geen vergunning is verleend, en de grond dus sowieso daar weg moet, maar ook omdat er vanwege de plek van de opslag, een industrieterrein, geen direct gevaar is voor de volksgezondheid.

Maximaal 250.000 euro boete

De RUD heeft een last onder dwangsom, oftewel boetes, opgelegd. BTZ moet binnen onafzienbare tijd de TGG verplaatsten naar een plek waar de grond dus wel milieuhygiënisch opgeslagen kan worden, of de grond moet afgevoerd worden. Gebeurt dit niet dan kan de RUD bij iedere controle 50.000 euro aan boete uitschrijven, met een maximum van 250.000 euro.

TGG bij Bulk Terminal Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

BTZ heeft via de rechter geprobeerd om de grond te laten liggen, maar afgelopen vrijdag oordeelde de rechter dat dit niet mag. De gemeente Vlissingen gaat nu samen met de RUD bepalen wanneer de handhaving plaatsvindt. Bulk Terminal Zeeland wil niet inhoudelijk reageren op vragen.