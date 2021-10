Leren over Luther? Dat kan de komende maanden in zeventien Bevelandse kerken

Maarten Luther (1483) was een Duits protestantse theoloog en reformator. (foto: ANP)

Volgens kerkkoorleider Rutger Valentijn Maurits uit Goes is het werk van Luther zo bijzonder omdat het het eerste werk was dat voor de 'gewone mens' was te begrijpen. Vóór Luther werden liederen alleen in het Gregoriaans opgeschreven en konden alleen monniken de liederen meezingen.

"Luther heeft als eerste grote verdienste gezorgd dat het geloof werd vertaald naar eigen taal. Hij zei: 'als mensen het niet kunnen onthouden, dan maak ik er een liedje over en dat liedje zing je dan een paar keer en op die manier geef ik mijn theologie door.' Na een tijdje zongen mensen het ook op straat."

Maarten Luther (1483) was een Duits protestantse theoloog en reformator. Luther spijkerde 95 stellingen aan de Slotkerk in Wittenberg, Duitsland, waarop hij wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde. Het leidde tot de Reformatie en wordt daarom gezien als de oorsprong van het protestantisme.

"De teksten en liederen die Luther heeft geschreven stonden voor heel veel bekende componisten model", vertelt de koorleider. "De werken die tijdens de diensten gespeeld of voorgelezen worden, hebben allemaal op hun eigen manier iets te maken met Luther."

Meerdere componisten

Het eerste concert is eind oktober. Dan wordt er muziek gespeeld van Felix Mendelssohn. Hij was Luthers gedoopt en in de ban van het Luthers werken. Mendelssohn schreef een cantate over het gezang 'Wir glauben all an einen Gott' van Luther.

Ook zal er muziek gespeeld worden van Johann Walter. Hij componeerde in 1544 een muziekstuk van Ein feste Burg, ook geschreven door Luther. Daarnaast is ook het oeuvre van Johannes Eccard ontstaan vanuit werken door Luther. Uit zijn bundel Geistliche Lieder koos de organisatie van 'Lutherse muziek op de Bevelanden' twee liederen.