Zoektocht naar steungezin voor zoontje LHBTi-gezin is hele worsteling

Lilith en haar partner zoeken mensen die hen kunnen helpen bij de opvoeding van hun zoon en af en toe de zorg over kunnen nemen. De ouders hebben in hun eigen jeugd veel negatieve ervaringen gehad vanwege hun genderidentiteit. Ze willen hun zoontje daarvoor behoeden en hem een liefdevolle, veilige omgeving bieden waarin hij gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie hij is.

Een gelijkgestemd LHBTi-gezin of -persoon zou ideaal zijn om af en toe de zorg voor hun kind op zich te nemen. "Dan is de kans het grootst dat hij geaccepteerd wordt", zegt Lilith. Dus riep het gezin de hulp in van jeugdhulporganisatie Juvent.

Paula Duvekot werkt bij Juvent en plaatste voor het zoontje van Lilith en haar partner een zogeheten zoekertje op de site van het LHBTi-netwerk Zeeland: "Voor een jongetje van twee jaar zijn wij op zoek naar een gezin die zijn ouders kan ondersteunen in de opvoeding door hem drie dagen en drie nachten op te vangen. Zijn ouders hebben een grote voorkeur voor een LHBTi-steungezin omdat zij dat zelf ook zijn." Er zijn inmiddels twee reacties binnengekomen naar aanleiding van deze oproep, Juvent onderzoekt nu of er een match bij zit.

Tekort aan pleeggezinnen

Dat pleegzorg met een groot tekort aan pleeggezinnen kampt, is niet nieuw. Een pleeg- of steungezin voor een kind vinden, vergt intensief maatwerk van jeugdhulporganisaties. Die krijgen steeds vaker te maken met niet-traditionele gezinsvormen zoals die van Lilith en haar partner. Dat vergt een andere manier van werken. Als de beste match voor een kind niet uit het eigen bestand gemaakt kan worden, wordt er sinds kort ook contact gezocht met onder andere sportverenigingen, kerken en andere sociale platforms om nieuwe pleegouders in spe te vinden.

Regenboogvlag (foto: Benson Kua)

Elk jaar op 11 oktober wordt gevierd dat LHBTi'ers openlijk voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen. In twaalf van de dertien Zeeuwse gemeenten wordt vandaag de regenboogvlag gehesen, Schouwen-Duiveland is de uitzondering. Een meerderheid van de gemeenteraad daar stemde in april tegen het hijsen van de vlag op Coming-Outdag.

Uitreiking Zeeuwse Parel

In 't Beest in Goes is vandaag een feestelijk programma door LHBT Netwerk Zeeland en Anti Discriminatie Bureau. Het thema is Inside Out met als speciale gast Ellie Lust. 's Avonds wordt ook de Zeeuwse Parel uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van seksuele diversiteit in Zeeland.