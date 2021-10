De Zeeuwse Week van de Veiligheid: brandmelders en omkijken naar elkaar is het belangrijkste

Brandweervrouw Robin stapt de brandweerauto in. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een drukke week", zegt Van der Reijden. "Bij de brandweerkazernes in Goes, Oostkapelle, Sluiskil en Hulst hebben we open dagen. Ook kun je gaan kijken bij oefenavonden. Op deze manier willen we vertellen over veiligheid, wat belangrijk is en wat wij nou eigenlijk doen. "

"Het is een belangrijke week voor de VRZ, maar ook voor de inwoners van Zeeland", vervolgt Van der Reijden. "Er zijn namelijk allerlei onderwerpen waar je het met de Zeeuwen over kunt hebben. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid: laad je telefoon niet op onder je kussen, let op de droger en let op je pannetjes op het vuur. Zorg daarnaast voor brand-, rook- en koolmonoxidemelders. Rookmelders redden namelijk nog steeds levens."

Luister hieronder de Zeeuwse Kamer terug:

De Zeeuwse Kamer over de Week van de Veiligheid

Jan Leo van Deemter beaamt het belang van zo'n week en het bewustmaken van de Zeeuwen. "Wij hebben bijna zesduizend woningen waar we moeten zorgen dat er veilig geleefd kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat 67 procent van de Zeeuwse meldingen die verzekeraars kregen, brandgerelateerd is. Wij kunnen daar iets tegen doen, maar het ligt ook aan het gedrag van de bewoners."

Huurders op andere manieren bereiken voor veiligheid

Daarom vindt Van Deemter een week als deze zo belangrijk. Zeeuwen moeten volgens hem bewust worden van de veiligheidsrisico's en er alles aan doen om zelf geen risico's te nemen. "Wij streven ernaar om voor het eind van dit jaar in al onze woningen in ieder geval een rookmelder te plaatsen. Maar dat klinkt makkelijker dan het is. Wij kunnen niet iedereen bereiken en dus moet je creatief hiermee omgaan. We werken bijvoorbeeld samen met de zorg of benaderen de inwoners als er klusjes moeten gebeuren in het huis. Zo kunnen we op andere manieren inwoners bereiken en inlichten."

Volgens Van der Reijden is het daarnaast ook heel belangrijk om een oogje in het zeil te houden bij je naasten. "In het begin van de coronatijd waren we met z'n allen nog heel solidair, hielden we bij elkaar een oogje in het zeil. Ik zou willen dat dat nog steeds zo was. Zo voorkom je gevaren. Als je omkijkt naar elkaar, dan heb je gewoon al heel veel geregeld." Op de website van de Veiligheidsregio Zeeland kun je alle activiteiten van deze week terugvinden.