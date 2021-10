Zeeuwse lucht was in tien jaar niet zo schoon als in de zomer van 2021

Meetstation RIVM in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Stikstofdioxide is een gas dat als het geconcentreerd wordt een bruine kleur heeft. Het is afkomstig van het wegverkeer en de industrie. Het kan longirritaties, verminderde weerstand en infecties aan de luchtwegen veroorzaken.

In Zierikzee en Philippine worden sinds 2012 deze waarden automatisch ieder uur van de dag gemeten. In de maanden juni, juli en augustus van dit jaar werd daar respectievelijk 8,5 en 9,7 microgram NO2 gemeten.

Lager dan vorig jaar

De zomerwaarde in Philippine was vier procent lager dan die van de zomer in het jaar daarvoor, in Zierikzee twee procent lager. En zo laag als in het afgelopen jaar is het nog niet geweest.

In de eerste maanden na de uitbraak van corona werd door verschillende media, waaronder de NOS, gemeld dat de coronamaatregelen een positieve invloed hadden op de stikstofgehaltes in de lucht. Voor de zomers in Zeeland lijkt dat niet het geval te zijn. Want de daling van het stiktsofgehalte zette al vóór corona in. En afgelopen zomer, toen het verkeer al weer omvangrijker was dan in het eerste coronajaar, ging de daling door.

Oorzaak? Het is lastig om de bronnen van de luchtvervuiling met stikstofdioxide aan te wijzen. Daarom is het ook niet eenvoudig om te verklaren waarom de NO2-vervuiling al sinds 2018 aan het dalen is. Zeeland zelf heeft veel industrie en ook de havengebieden van Gent en vooral Antwerpen zijn beruchte NO2-bronnen. Misschien is daar de uitstoot al een paar jaar aan het afnemen, maar het kan ook aan de weersveranderingen liggen. De intensieve scheepvaart op de Westerschelde is vooral een oorzaak van CO2-uitstoot (koolstofdioxide) en niet zozeer van NO2.

De metingen in Zeeland worden vlak boven de grond gedaan, door apparatuur van het RIVM. Ook het KNMI verzamelt sinds 2018 cijfers over het stikstofgehalte in de lucht, maar gebruikt daarvoor satellietwaarnemingen. De satelliet Sentinel-5P heeft speciale apparatuur aan boord die NO2 op grotere hoogte kan waarnemen.