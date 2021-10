Tweede Kamerleden over PFAS: 'Als het hier in Zuid-Holland zou zijn dan was er meer tamtam geweest'

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt het jammer dat er niet massaler op ingezet wordt door partijen. Ook krijgt hij vanuit de Zeeuwse politiek signalen over de 'Haagse stilte'. "Ik merk dat gevoel heel sterk en ik denk ook dat het terecht is dat we hier meer aandacht mogen hebben voor zaken die buiten de Randstad spelen. Want als het hier in Zuid-Holland zou zijn, dan was er veel meer tamtam geweest."

Het is niet de eerste keer dat Zeeuwse thema's niet massaal worden opgepikt door een meerderheid van de Tweede Kamer. Hoewel volgens Stoffer dat ook weer niet het 'calimerogevoel' moet oproepen, ligt er volgens hem wel een taak bij zijn (provinciale) collega's. "Bestook de Kamerleden hier via je partijlijn en zorg dat we hier samen op kunnen trekken om helderheid te krijgen." Met andere woorden: de Zeeuwse politici moeten hun Haagse partijgenoten mobiliseren.

Zeeuws Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil van de VVD ziet zelf de Haagse stilte niet: 'Ik zit er middenin' (foto: Omroep Zeeland)

Jacqueline van den Hil uit Goes, Kamerlid voor de VVD, kijkt er anders tegenaan en vindt juist dat er vanuit Den Haag voldoende aandacht is. "Ik snap dat het vanaf de buitenkant zo lijkt, maar wij volgen het proces, hebben veel overleg met gedeputeerde Dick van de Velde en (demissionair minister, red.) Barbara Visser (tevens partijgenoten, red.). Als wij zien dat het proces goed loopt dan is er voor ons geen reden om er ophef over te maken."

Voor het ook uit Goes afkomstige Kamerlid Joba van den Berg (CDA) staat de noodzaak van het aan de kaak stellen van de PFAS-lozingen als een paal boven water. Voor het zomerreces diende haar partij nog schriftelijke vragen in. Al snapt ze de beeldvorming die ontstaat doordat niet alle partijen erover praten.

"Soms duren in Den Haag zaken langer dan we zelf ook zouden willen", zegt ze. "Ik voel die noodzaak absoluut. Het is goed dat dit nu zo hoog in het nieuws is en dat iedereen zich realiseert dat dit soort dingen (PFAS-lozingen, red.) niet kunnen. Het is gevaarlijk. De commissie Infrastructuur en Waterstaat zit er bovenop en wij houden zeker de vinger aan de pols."

Zeeuws Tweede Kamerlid Joba van den Berg van het CDA: 'we zitten er bovenop' (foto: Omroep Zeeland)

De Vlaamse regering is ondertussen bezig met een nieuwe strengere vergunning voor het bedrijf 3M, waarvan bekend is dat het tot nu toe meer dan vijfduizend kilo PFAS per jaar in de Schelde heeft geloosd. Volgende week woensdag worden Zeeuwse Statenleden bijgepraat door experts tijdens een speciale informatiebijeenkomst.

Ondertussen wacht men in Den Haag nog altijd op het uitgestelde commissiedebat over de gevolgen bij het ontpolderen van de Hedwige. Dat debat zal naar verwachting binnenkort plaatsvinden en wie weet komt de discussie dan toch nog op gang.