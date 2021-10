Zeeuwse besmettingen blijven boven de vijftig

(foto: Omroep Zeeland)

Ook vrijdag al werden er meer dan vijftig coronabesmettingen in onze provincie geteld. Behalve Middelburg hebben ook Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Vlissingen betrekkelijk hoge cijfers.

Per gemeente

do 7 okt vr 8 okt za 9 okt zo 10 okt ma 11 okt Borsele 5 3 2 4 3 Goes 6 9 6 5 3 Hulst 1 1 0 1 6 Kapelle 2 1 1 6 0 Middelburg 13 6 13 8 17 Noord-Beveland 0 0 0 0 1 Reimerswaal 0 0 0 1 4 Schouwen-Duiveland 2 10 3 6 5 Sluis 1 3 1 3 0 Terneuzen 4 5 5 7 5 Tholen 1 5 0 1 0 Veere 2 4 1 3 2 Vlissingen 4 4 2 11 5 totaal Zeeland 41 51 34 56 51

In acht van de dertien Zeeuwse gemeenten gaat de veertiendagentrend omhoog. Alleen in Borsele is de trend gelijkblijvend. In Noord-Beveland, Terneuzen, Hulst en Reimerswaal gaat de trend omlaag.

Promillage Middelburg

Ga met de muis over onderstaande kaart voor de details. Dan zie je ook het besmettingspromillage per gemeente. Die is nu in Middelburg het hoogst, namelijk 1,4. Dat wil zeggen dat in de afgelopen zeven dagen 1,4 Middelburger op iedere duizend inwoners besmet is geraakt.

In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel zes mensen met een ernstige corona-infectie. Drie van hen worden behandeld op de intensive care.

In ziekenhuis Adrz in Goes worden vier coronapatiënten verpleegd, in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen twee.

De cijfers schommelen de laatste weken tussen de vijf en tien patiënten. Vorige week lagen er acht coronapatiënten in het ziekenhuis, de week daarvoor vijf.