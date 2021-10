Trap er niet in: 'Gemeentelijke energiedienst bestaat helemaal niet'

De gemeente Hulst waarschuwt voor oplichters (foto: Omroep Zeeland)

Uit naam van deze vermeende energiedienst wordt per mail, brief en telefoon zogenaamd hulp aangeboden bij het besparen van energie. De gemeente Hulst maakt duidelijk dat inwoners hier niet op in moeten gaan en geen persoonlijke gegevens moeten verstrekken.

Micaëla Boone van de gemeente vertelt dat er meerdere meldingen binnenkwamen over de oplichting: "Verschillende mensen vertrouwden het niet en hebben dit aan ons gemeld. Dat is heel fijn want dan kunnen we andere mensen hiervoor waarschuwen. We hebben na de meldingen verschillende bedrijven gebeld die het mogelijk zouden kunnen zijn geweest, maar niemand wist ergens van. Toen wisten we dat het om oplichting ging."

Wees altijd alert

Haar advies is dan ook om twee keer na te denken voordat je ergens op in gaat: "Iemand had bijvoorbeeld naar het nummer teruggebeld en toen bleek dat het nummer buiten gebruik was. Dan klopt er al iets niet. Controleren is heel belangrijk. Wees altijd alert."