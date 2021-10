Zeeuwse Evelien meldt de eerste sneeuw van het jaar in Oostenrijk

Besneeuwde bergen in Oostenrijk (foto: Evelien Thielen)

Het is altijd een bijzonder moment in het jaar. Sneeuw is het begin van het winterseizoen. "Maar we zagen niks. Het was de hele week bewolkt, we hoorden wel dat er sneeuw was gevallen", vertelt Evelien. "Toen de wolken eindelijk weg waren, zagen we dat alles wit was. En dan krijg je wel de kriebels."

Winterlaarsjes

Evelien verbaast zich over wandelaars die denken dat ze wel even naar de top van de Zugspitze, de berg bij het dorp van Evelien, kunnen klimmen. "Vanmorgen was ik aan het wandelen met een vriendin. We kwamen mensen tegen die naar de top wilden. Mijn vriendin en ik keken elkaar aan: als je naar de top wil, moet je vroeg op de dag beginnen en een goede uitrusting hebben. Deze mensen hadden simpele winterlaarsjes aan. Ze hadden geen handschoenen. En boven is het min tien."

Het gaat vaak mis, weet Evelien. "Sinds vorig jaar, na de eerste coronazomer, heeft de bergwacht enorm veel uitrukken. Ze moesten mensen redden die bij wijze van spreken op slippers helemaal naar boven liepen. Die mensen vinden dat ze per se de Zugspitze moeten wandelen. Dat kun je doen in de zomer, maar niet als er net sneeuw is gevallen. Zelfs dorpelingen gaan nu niet naar boven. We zien elke dag helikopters die bezig zijn om mensen te redden."

Luister hier naar het gesprek met Evelien in het radioprogramma Zeeland komt thuis:

Evelien Thielen over de besneeuwde bergen.