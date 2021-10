Familie teruggevonden man reageert geëmotioneerd: 'Ongelofelijk dat hij nog leeft'

Op Facebook heeft de familie afgelopen weekend een oproep geplaatst, waarin ze vroegen uit te kijken naar hun vader en opa. Die oproep is bijna drieduizend keer gedeeld en leverde veel nieuwe tips op. "Wij zijn zo blij en dankbaar dat iedereen meegeholpen heeft. Het item op televisie en alle steun op social media zijn heel waardevol geweest", aldus Lensen-Antheunis. "Wij denken echt dat vader daardoor weer is teruggevonden."

"We zijn superblij dat hij terug is", gaat ze verder. "We hebben nauwelijks geslapen en zijn heel erg bezorgd geweest." Zij en haar broer gaan vanavond naar het ziekenhuis om hun vader te zien. Dag Antheunis is met onderkoelingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Lensen-Antheunis: "Hij heeft al dagen zijn medicatie niet kunnen nemen en heeft last van nierfalen."

Dag Antheunis op zijn elektrische damesfiets (foto: Familie Antheunis)

Antheunis was sinds zaterdag vermist. Via een burgernetbericht werden mensen in de omgeving opgeroepen uit te kijken naar de man, die was vertrokken op een damesfiets. 's Avonds werd de omgeving afgezocht met behulp van een politiehelikopter. Maandagochtend werd de man op een industrieterrein in Sluiskil aangetroffen.

