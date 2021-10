Meer dan een half uur rijden voor toegangstest: 'We laten het nu aan de markt over'

Er zijn vanaf vandaag minder Testen voor Toeganglocaties in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De Stichting Open Nederland heeft voor een nieuw beleid gekozen. Waar de organisatie eerst zorgde voor een evenredige verspreiding van testlocaties over onze provincie, wordt die verdeling nu door de markt bepaald. Testaanbieders krijgen geen vaste vergoeding per locatie meer, maar worden per afgenomen test betaald. Hierdoor kan een testlocatie in een dunbevolkt gebied minder interessant zijn voor de commerciële aanbieders.

We kunnen niet zeggen waar die locaties precies komen en wanneer dat gebeurt" Jasper Jansen, stichting Open Nederland

Tot vandaag waren er testlocaties in Renesse, Zierikzee, Goes, Middelburg, Terneuzen en Oostburg. Volgens de Stichting Open Nederland zullen er in Zeeland nog wel testlocaties bijkomen: "Maar we kunnen niet zeggen waar die locaties precies komen en wanneer dat gebeurt. We laten het nu aan de markt over, dus wij bepalen niet meer waar de locaties komen. Daar hebben we momenteel nog geen goed zicht op", legt Jasper Jansen van de Stichting Open Nederland uit.

In veel Zeeuwse gebieden geen testlocaties meer

In gebieden als Tholen, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen wordt het halen van een toegangstest moeilijker gemaakt: "Maar misschien zien aanbieders nu dat er nog niet veel locaties zijn in Zeeland en zullen ze daardoor kiezen om zich hier te vestigen", suggereert Jansen.