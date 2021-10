Het Lodewijk college in Terneuzen wint de Zeeuwse Parel

De winnaar van de Zeeuwse Parel 2021: De GSA Lodewijk College uit Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Voorafgaand aan de uitreiking waren de drag diva's Heisa Jinx en Hoax Lebeau te zien. Het zijn de artiestennamen van een duo dat professionele dragoptredens geeft. Extravagant en expressief. Tegenover het publiek van podium 't Beest zijn ze zeer openhartig. "We kunnen in drag he-le-maal onszelf zijn, we hoeven echt nérgens rekening mee te houden", zegt Hoax Lebeau (35). "En ja, ik ben gewoon een verwijfde flikker. En dat is helemaal okee."

Geen vanzelfsprekendheid

Jezelf kunnen zijn, dat is voor LHBT'ers in Zeeland geen vanzelfsprekendheid. Voor Heisa Jinx (39) was dat twintig jaar geleden niet anders, in Yerseke. Heisa wist al op jonge leeftijd dat-ie op jongens valt. Tijdens het voetballen ging de belangstelling vooral uit naar natuur en bloemetjes, zonder oog voor het spel. Later, in de puberteit, wilde Heisa er vooral bij horen en probeerde zich staande te houden in een heterogerichte samenleving. "Ik had vriendinnetjes, ging met ze naar bed, maar wist eigenlijk al dat ik anders was."

Heisa Jinx (links op de foto) en Hoax Lebeau, voor podium 't Beest in Goes. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Tijdens een avondje stappen met vrienden in Antwerpen ontdekte hij het homo-uitgaansleven én zijn eigen identiteit als homo. "Ik kwam dezelfde avond nog uit de kast", zegt Heisa. "Toen mijn moeder bij mijn thuiskomst vroeg hoe mijn avond was, zei ik: ik ben gay." Binnen mum van tijd wist de hele familie het.

Heisa's vader had aanvankelijk moeite met de coming out van zijn zoon. Maar maandagavond zijn de ouders in de zaal aanwezig, als toeschouwers. Voor Heisa, die inmiddels als DJ een leven in Amsterdam heeft opgebouwd, is het Zeeuwse weerzien een bijzonder moment: "De cirkel is nu rond."

Zeeuwse Parel 2021

Tijdens de Coming Out-bijeenkomst in Goes is maandagavond ook de Zeeuwse Parel 2021 uitgereikt, door vertrekkend LHBTI-netwerkvoorzitter Stefano Frans. De trofee is voor het GSA (Gender Sexuality Alliance) van het Lodewijk College in Terneuzen. Een school met meer dan tweeduizend leerlingen, die volgens de jury een belangrijke voorbeeldfunctie heeft.

Ook in de race voor de prijs waren Nihalia Blanken (jongerenproject Queer in de Stad) en Eveline van de Putte (Roze Ouderen). Voorafgaand aan de prijsuitreiking waren optredens van de zangformatie Boys won't be Boys en van een jeugdtheatergroep (12-20 jaar), die een serie monologen bracht gebaseerd op eigen verhalen de van de jongeren. "Het is heel mooi om jezelf te kunnen zijn omdat je anders niet gelukkig bent", legt één van hen uit.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.