Goedemorgen! Yersekse dragqueen terug in Zeeland, een bril om zorg te ontlasten en voor een test door de tunnel

De slimme bril die Eilandzorg gebruikt. (foto: Omroep Zeeland)

Heisa Jinx (39) wist al op jonge leeftijd dat-ie op jongens valt. Opgroeien in Yerseke was niet eenvoudig. Inmiddels woont hij in Amsterdam, maar gisteravond was hij even terug in Zeeland, voor een optreden als dragqueen in 't Beest in Goes. Zijn vader, die vroeger moeite had met zijn zoon die op jongens viel, zat in de zaal. Na het optreden werd de Zeeuwse Parel uitgereikt aan het Lodewijk College in Terneuzen.

Heisa Jinx (links op de foto) en Hoax Lebeau, voor podium 't Beest in Goes. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Wie naar een evenement of een theater wil, op Tholen, Schouwen-Duiveland of in Zeeuws-Vlaanderen woont en niet gevaccineerd is tegen corona, heeft een probleem. Want het is alleen nog op Walcheren en Zuid-Beveland mogelijk om een toegangstest te laten doen. De testbedrijven vinden het blijkbaar niet rendabel genoeg om in de rest van Zeeland tests uit te voeren.

De Zeelandbrug (foto: Det Wilmink)

Het weer:

Vanochtend is het bewolkt en vanuit het noorden gaat het regenen. En ook vanmiddag is er kans op regen, later in de middag komen er uit het noorden opklaringen en de regen trekt weg, maar er blijft vanavond nog kans op een bui. Er is vandaag een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige noordwestenwind, maximum rond 14 graden. Morgen zijn er de hele dag opklaringen en wolkenvelden, plaatselijk valt dan nog wat regen. Maximum morgen rond 15 graden en wat minder wind.