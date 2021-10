Hoe een 'slimme' bril helpt in de zorg op Schouwen-Duiveland

Het is een bril met een camera eraan. Verzorgende in opleiding Dominica van Bruggen krijgt de bril op haar hoofd. "Ziet ie goed, niet te strak?" vraagt Angelique Weeckers, praktijkbegeleider van Dominica bij Eilandzorg. Dominica schudt van nee. Ze gaat door de gangen van ouderenzorginstelling De Wieken in Zierikzee op naar mevrouw Francken. Angelique blijft in haar werkkamer achter en volgt Dominica via de bril.

Meekijken op afstand

Smart Glass is de officiële naam van de slimme bril. Nu gebruikt Eilandzorg die vooral voor het begeleiden van leerlingen op afstand. Maar er kan meer mee.

Weeckers: "Denk aan het aantrekken van steunkousen. De eerste paar keer ga je mee. Op een gegeven moment kan de leerling het zelf. Maar soms kan het bijvoorbeeld wel helpen als ik toch even meekijk, adviezen geef."

Ook op het gebied van welzijn kan de bril een rol spelen. "Zowel cliënten als leerlingen gedragen zich anders als ik in een hoekje van de kamer sta. De cliënt richt zich vaak op mij, want mij kennen ze en ik ben ook ouder. De leerling kan onzekerder zijn door mijn aanwezigheid. Nu ben ik fysiek niet in de buurt."

Arts kan ook meekijken

Het idee is dat de bril in de toekomst voor meer doelen wordt ingezet. "Bijvoorbeeld in de wijkverpleging. De verpleger ziet een wond en heeft daar vragen over. Dan kan de wondspecialist of arts even mee kijken. Die hoeft dan niet speciaal een bezoek in te plannen", aldus Weeckers. De bril werkt via een speciale, beveiligde app. Alle privacy is gewaarborgd, verzekert Eilandzorg.

Het verwachte personeelstekort in de zorg- en welzijnssector in Zeeland voor 2030 is 2100 personen. De grootste tekorten worden verwacht in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Vorig jaar stonden er 1000 vacatures in de zorg open. Ter vergelijking: in Noord-Brabant waren dat er 4900. Bron: Viazorg

Annet van Vugt gaat over zorgvernieuwing binnen Eilandzorg. De slimme bril is volgens haar één van de voorbeelden van nieuwe zorgtechniek waar veel (ouderen)zorginstellingen nu mee experimenteren. "De vergrijzing neemt toe, personeel vinden wordt steeds lastiger. Nieuwe zorgtechniek kan het personeel en de cliënten ondersteunen.

Eilandzorg is ook nog bezig met andere nieuwe vormen van zorgtechnologie. In Locatie Mitt Hem en in de Wijkverpleging op Schouwen-Duiveland zijn eind juni de nieuwe generatie medicijnhulpen voor thuis uitgeprobeerd. Het gaat om een slimme medicijndispenser. Als het voor de cliënt tijd is om medicijnen in te nemen, geeft de dispenser een geluids- en lichtsignaal. Met één druk op de knop krijgt de cliënt dan de juiste medicijnen in een zakje. Achterliggend idee: Minder werk voor de verpleegkundigen en ook minder fouten doordat de zakjes voorgeprogrammeerd zijn.

Heupband met airbag

Ook probeert Eilandzorg een speciale heupband uit. Dat is voor mensen die hun evenwicht makkelijk verliezen. De heupband werkt bijna precies hetzelfde als een airbag in de auto. Als iemand valt, komt er een kussen uit de heupband, waardoor de val minder hard is.

Mevrouw Francken, gezien vanaf de tablet van de praktijkbegeleider (foto: Omroep Zeeland)

Naast Eilandzorg zijn ook andere zorginstellingen bezig met nieuwe technologieën. Vaak wisselen ze de ervaringen met elkaar uit. Zo heeft de West-Brabantse zorginstelling Tante Louise een proef gedaan met bedsensoren. Het idee is dat het nachtpersoneel door de sensoren beter en sneller weten hoe het met de cliënten gaat. Of ze echt moeten ingrijpen omdat de cliënt uit bed wil of dat hij of zij zich in zijn slaap alleen omdraait. Allévo en ook Eilandzorg gaan de sensoren uitproberen na positieve ervaringen uit Brabant.

Vugt: "We kijken of alle techniek past. Of het apparaat het zorgpersoneel ondersteunt en of de cliënten er iets aan hebben. Die twee doelen zijn het belangrijkste." Weeckers: "Natuurlijk is het wennen. Zowel voor ons als voor de cliënten. Je kunt het je voorstellen dat bijvoorbeeld mensen met dementie ook anders, soms feller, reageren op de bril dan ouderen die alleen fysiek beperkingen hebben."

Dominica met mevrouw Francken. (foto: Omroep Zeeland)

Dominica heeft met mevrouw Francken een potje Rummikub gespeeld. Ze kreeg af en toe een advies van haar begeleider. "Vraag maar eens aan mevrouw Francken of ze het fijn zou vinden als we vaker zouden komen om een spelletje te spelen." Dominica vraagt het, mevrouw Francken knikt. "Dan kom ik snel weer eens langs, mevrouw Francken, om het potje af te maken."