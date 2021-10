Parkinsonpatiënten oefenen voor biljarttoernooi

Parkinson is een chronische ziekte waardoor je meestal steeds erger gaat trillen. Aanleggen, richten en stoten, het is voor iemand met de ziekte van Parkinson allemaal nét iets lastiger dat voor iemand die de ziekte niet heeft. Dus zou je denken dat je het zou vermijden, maar dat is verkeerd gedacht. Vier mannen van de dagbehandeling bij Zorgstroom trainen iedere week voor het jaarlijkse biljarttoernooi voor parkinsonpatiënten.

Onder de indruk

Het is een idee van Albert Menheere. Hij bezocht de vorige editie van dat toernooi, twee jaar geleden. Hij was erg onder de indruk van de deelnemers. "Ik had niet verwacht dat het zó'n indruk op mij zou maken dat zij ondanks hun handicap toch de moeite doen om aan het biljart te staan", zegt Menheere.

Onderschat ook het sociale aspect niet!" Marjan de Schipper van Zorgstroom

Hij kreeg drie medepatiënten bij de dagbehandeling zover om mee te trainen en op 14 oktober is het zover: dan doen ze voor het eerst mee. Tot die tijd trainen ze een keer per week samen bij de dagbehandeling. En dat is niet alleen leuk, maar ook nuttig.

'De perfecte training'

"Biljarten is eigenlijk de perfecte training voor parkinsonpatiënten", zegt Marjan de Schipper van Zorgstroom. "Het houdt je in beweging, omdat je telkens weer om de tafel heen loopt. Je oefent je fijne motoriek, dat is heel belangrijk voor parkinsonpatiënten. En onderschat ook het sociale aspect niet!"

Want voor veel mensen met de ziekte van Parkinson ligt vereenzaming op de loer. "Je ziet vaak dat mensen met Parkinson er niet meer op uit gaan, steeds passiever worden. En zoiets als biljarten kan dan helpen om mensen naar buiten te krijgen", aldus De Schipper.

'Niet achter de geraniums'

Het sociale aspect is ook voor Menheere het belangrijkste. "De gezelligheid, andere mensen leren kennen. En je hoeft dus écht niet achter die spreekwoordelijke geraniums te blijven zitten."

Menheere geeft advies aan zijn mede-biljarters bij de dagbehandeling van Zorgstroom (foto: Omroep Zeeland)

Of ze bij het toernooi op 14 oktober in Nieuwegein hoog eindigen is voor hem dan ook een bijzaak. "We huldigen de olympische gedachte: dat we mogen meedoen is al een hele eer, winnen komt op de tweede plaats."

Oproep aan biljartverenigingen

Wel heeft hij een oproep aan alle biljartverenigingen van Nederland. "Probeer ook mensen te werven met een handicap, lichamelijk of geestelijk. Bied hen ook de gelegenheid om te komen biljarten!"