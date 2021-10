Ooievaar Murshid steekt de Sahara over en dat is (tegenwoordig) bijzonder

De afgelopen drie jaar kregen in totaal twaalf ooievaarsjongen uit het Zwin Natuur Park een zender. Er zijn er nu nog maar zes in leven. De overgebleven gezenderde ooievaars van het Zwin worden dagelijks gevolgd.

De afgelopen dagen was het best spannend, omdat Murshid een paar dagen van de radar verdween. "De zender gaf al een tijdje geen signaal, dus we vreesden dat er iets met Murshid gebeurd was. Toen we weer iets van hem zagen, bleek hij de Sahara te zijn overgestoken en in de Sahel te zijn", vertelt Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park. "De Sahara is een gevaarlijk gebied voor trekvogels, zeker voor jonge en onervaren vogels als Murshid, dus het is heel bijzonder dat het hem gelukt is."

Bijzondere oversteek

Murshid verblijft na zijn tocht over de woestijn in de Sahel, op ruim 4.000 kilometer van het Zwin. Dat is een savanneachtige gebied ten zuiden van de Sahara, dat zich uitstrekt over de gehele breedte van Afrika. Het was jarenlang een belangrijk overwinteringsgebied voor ooievaars. "We volgen al veel langer ooievaars en hadden de laatste jaren geen wetenschappelijk bewijs meer dat de overtocht nog gemaakt werd", legt De Wasch uit.

"De meeste ooievaars uit Noordwest-Europa overwinteren tegenwoordig op vuilnisbelten in Zuid-Spanje en Noord-Marokko. Daar is genoeg voedsel voor de vogels, dus wagen ze zich nog maar zelden aan de moeilijke oversteek naar de Sahel."

Gezenderde ooievaars in een nest in het Zwin (foto: Zwin Natuur Park)

Murshid is dus weer de eerste ooievaar waarvan is vastgesteld dat hij over de Sahara naar de Sahel is gevlogen. Het is afwachten of meer van de gezenderde vogels de komende jaren volgen. Of Murshid de weg terug ook overleeft, is nog afwachten. "Het is echt een moeilijk gebied om overheen te vliegen, maar we blijven hem natuurlijk volgen," aldus De Wasch.

Murshid en de andere ooievaars uit het Zwin Natuur Park zijn te volgen via: https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar.