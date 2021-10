Corona in Zeeland: besmettingen stijgen boven de zestig

(foto: Omroep Zeeland)

Schouwen-Duiveland heeft met tien nieuwe besmettingen de tweede plaats in onze provincie en Reimerswaal staat met acht besmettingen op de derde plaats.

Per gemeente

vr 8 okt za 9 okt zo 10 okt ma 11 okt di 12 okt Borsele 3 2 4 3 7 Goes 9 6 5 3 6 Hulst 1 0 1 6 1 Kapelle 1 1 6 0 1 Middelburg 6 13 8 17 16 Noord-Beveland 0 0 0 1 0 Reimerswaal 0 0 1 4 8 Schouwen-Duiveland 10 3 6 5 10 Sluis 3 1 3 0 1 Terneuzen 5 5 7 5 3 Tholen 5 0 1 0 0 Veere 4 1 3 2 5 Vlissingen 4 2 11 5 5 totaal Zeeland 51 34 56 51 63

In elf van de dertien Zeeuwse gemeenten gaat de veertiendagentrend omhoog. Alleen in Terneuzen en op Noord-Beveland is er nog sprake van een daling. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de cijfers per gemeente.

Middelburg het sterkst

De gemeente Middelburg is in de afgelopen dagen het sterkst besmet van alle Zeeuwse gemeenten. Het besmettingspromillage is daar inmiddels opgelopen tot 1,7. Wat betekent dat op iedere duizend Middelburgers 1,7 inwoners in de afgelopen zeven dagen besmet is geraakt.

De veertiendagentrend wordt bepaald door naar het verschil te kijken tussen het totaalaantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen en dat van de zeven dagen ervoor.