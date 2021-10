Reimerswaal krijgt waarnemend burgemeester, José van Egmond nog herstellende

José van Egmond (foto: Gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Van Egmond zit daardoor sinds eind augustus ziek thuis. Ondertussen is ze weer 'een klein beetje' aan het werk, zoals een woordvoerder het omschrijft, maar ze is nog niet de oude. Daarom wordt een waarnemer ingesteld. Wie dat wordt en wanneer hij of zij precies begint, is nog niet naar buiten gebracht. Volgende week wordt de beoogd kandidaat voorgesteld aan de gemeenteraadleden van Reimerswaal.

De afgelopen tijd werd de burgemeester vervangen door locoburgemeester Maarten Both, die ook wethouder is. Ook de andere wethouders namen taken over.