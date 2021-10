Verdachte van mensensmokkel blijft in voorarrest

Op een dergelijke zeilboot werden de Albanezen gevonden (foto: Landelijke Eenheid politie)

Op 5 juni werd een zeiljacht met de mannen uit Albanië aangetroffen voor de kust bij Vrouwenpolder. Ze wilden met de boot naar Engeland. De Koninklijke Marechaussee hield twee mannen aan.

Boot gehuurd in Bruinisse

De man die vandaag voor de rechtbank verscheen, zat daar niet bij. Hij zou die nacht niet op de boot zijn geweest, maar werd later opgepakt wegens betrokkenheid. Hij zou de boot gehuurd hebben bij een bootverhuurder in Bruinisse.

In totaal zijn er in deze zaak vier verdachten. Een 44-jarige medeverdachte uit Den Oever kreeg vorige maand te horen dat hij zijn rechtszaak wél thuis mag afwachten. Zijn strafblad is redelijk blanco en zijn baan stond op het spel. De rechtbank in Middelburg vond echter dat er in dit geval voldoende ernstige bezwaren waren om de man in voorlopige hechtenis te houden.

Eerder opgepakt voor drugssmokkel

Zo is de man eerder opgepakt voor drugssmokkel en is er door zijn strafrechtelijk verleden herhalingsgevaar. Dat zijn gezin het zwaar heeft en er geen inkomsten zijn - de man is kapitein op een vissersboot - telt voor de rechtbank minder zwaar mee.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk gaat behandelen. Een 36-jarige medeverdachte uit Rotterdam moet donderdag voor een voorbereidende zitting voor de rechtbank verschijnen.

