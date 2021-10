Vesta Terminals: cao-eis stakend personeel 'extreem'

Vesta Terminal in Vlissingen (foto: Vesta Terminal)

Volgens Chant van den Berg van FNV Havens doet de meerderheid van de mensen in operationele dienst mee aan de staking. "De moraal is goed." De medewerkers willen loonsverhoging, werkzekerheidsgarantie en aandacht voor de veiligheid. "Werkgever Vesta wil de bijdrage voor Stichting Veilige Haven halveren, maar komt niet met tegenvoorstellen hoe de veiligheid dan wel in te kleden. Dat kan echt niet."

Loonsverhoging, ouderschapsverlof...

Vesta en de FNV zaten dit jaar al drie keer rond de tafel om over een nieuwe cao te praten. De laatste keer was op 8 september. Twee dagen later kregen medewerkers een aanbod van Vesta Terminals per mail. "Het aanbod voorziet voor 2021 in totaal een loonsverhoging van ongeveer 3,5 procent rekening houdend met indexering, initiële loonsverhoging en de invoering van een loongebouw."

De medewerkers gingen niet akkoord met het voorstel. Niet alleen waren ze het niet eens met de loonsverhoging, ze willen ook een aanvulling op ouderschapsverlof, een regeling voor eerder stoppen met werken en verandering zien in diverse toeslagen. Gisteren legde een deel van het personeel daarom het werk neer.

Acties verplaatst: 'Je wil wel dat het effect heeft'

De staking stond eigenlijk voor afgelopen vrijdag gepland, maar werd verplaatst toen de FNV het vermoeden kreeg dat boten naar andere vestigingen werden omgeleid. "Waardoor het werk toch doorgang zou vinden", zegt Van den Berg. "Je wil wel dat je acties effect hebben. Dus toen hebben we het naar maandagochtend verplaatst."

Volgens Vesta Terminals zijn er geen boten omgeleid, maar zijn klanten geïnformeerd over de voorgenomen acties. "Die hebben daarop besluiten genomen."

