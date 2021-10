'Bruinisse hoeft niet te vrezen voor arbeidsmigranten'

De voormalige groepsaccommodatie die wordt verbouwd tot eigentijds onderkomen voor arbeidsmigranten (foto: Omroep Zeeland)

Moens kocht een jaar geleden de Stoofpolder, een gedateerde groepsaccommodatie aan de zuidkant van Bruinisse. Hij wil de gebouwen - vooral vanbinnen - vertimmeren. "Er komen appartementen voor twee, drie en vier personen met sanitair en een eigen keuken", vertelt Moens. De bewoners krijgen volgens hem aanmerkelijk meer ruimte dan de bestaande regels over huisvesting van arbeidsmigranten voorschrijven.

Probleem

Moens runt een bedrijf in financiële dienstverlening in Goes. Hij heeft geen ervaring met de verhuur van woonruimte ten behoeve van arbeidsmigranten, maar zegt iets voor de maatschappij te willen doen. "Natuurlijk, ik ben ondernemer en ik wil wat verdienen, maar er ligt een probleem. We halen die mensen hiernaartoe, denken niet na over hun huisvesting en brengen ze onder in veel te kleine hokken. Dat kan toch gewoon niet."

De gebouwen krijgen een hippe Scandinavische uitstraling (foto: Omroep Zeeland)

Moens zegt straks een fatsoenlijk en betaalbaar onderkomen te kunnen bieden aan arbeidsmigranten die werken op Schouwen-Duiveland. Bruinisse hoeft volgens hem niet bevreesd te zijn voor overlast, want er zal streng worden opgetreden tegen wangedrag. "We hebben een beheerder op de locatie zitten en die houdt alles in de gaten. Je krijgt één waarschuwing en de volgende keer kun je vertrekken."

Dorpsraad

Eind deze week volgt een gesprek met de dorpsraad, die nog niet overtuigd lijkt. "Niet iedereen in Bru is hier blij mee", zegt voorzitter Nico de Danschutter. De gemeente buigt zich inmiddels over de vergunning die Moens voor zijn project heeft aangevraagd. Hij gaat ervan uit dat de verbouwing van de Stoofpolder voor de zomer van volgend jaar gereed is.