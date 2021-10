Jordi vraagt stropdas van Louis van Gaal na wedstrijd Nederland - Gibraltar

In onderstaande video is te zien hoe Van Gaal op het bord reageert:

Geen stropdas, wel een topavond. Dat de trainer überhaupt op zijn bord reageerde, al was het op afstand, vindt Jordi fantastisch. "Uiteindelijk was het zeker de moeite waard." De Vlissinger kwam op het idee door zijn vrienden, die een bord met daarop de tekst 'Guus Til, mag ik je shirt'.

Ajax-shirt aan in de Kuip

"Toen dacht ik: 'Ik wil wel eens wat anders proberen. Ik probeer Louis in het zonnetje te zetten." Het was nog even spannend of hij het anderhalve meter brede bord het stadium in zou kunnen krijgen, maar dat lukte. "Dat hadden we niet verwacht. Ik werd vanochtend wakker met heel veel reacties van mensen die me op tv hadden gezien. Dat was wel heel erg leuk."

Opvallend detail: Van de Klundert droeg tijdens zíjn tv-moment een Ajax-shirt. Bij het Nederlands Elftal, in de Kuip, hét stadion van Feyenoord. "Ik ben nogal fan van Ajacied Ryan Gravenberch. Ik dacht: 'Als ik daar dan toch sta, misschien ziet Ryan het ook nog wel." Tijdens de wedstrijd zelf had hij zijn oranje shirt aan. "Ik heb dat shirt maar twee minuten aangehad." Hij lacht: "Dat ga ik niet vaker doen in Rotterdam."

Luister hieronder het verhaal van Jordi terug:

Meneer Van Gaal, mag ik uw stropdas?