Goedemorgen! Stropdas van Van Gaal, Opsporing Verzocht en veel wolkenvelden

Jordi van de Klundert hield het bord omhoog na de wedstrijd van het Nederlands elftal (foto: NOS)

Louis van Gaal hield z'n stropdas maandagavond stevig rond z'n nek, ook nadat hij het bord van Jordi, met de vraag of hij em niet mocht hebben, had gelezen. Wel reageerde de trainer op het bord van Jordi. De Vlissinger kijkt dan ook tevreden terug op z'n actie en is van plan het later nog eens te proberen. "Misschien wil hij een ander kledingstuk wél afgeven."

Staken & pinfraude

In Vlissingen wordt nog steeds gestaakt door personeel van Vesta Terminals. De tankopslag en de vakbond die het personeel vertegenwoordigt, worden het niet eens over de nieuwe cao. Het personeel wil meer loon, maar ook een aanvulling op ouderschapsverlof, een regeling voor eerder stoppen met werken en verandering in diverse toeslagen.

Ook in het nieuws vanochtend: de oplichtzaak van een 81-jarige vrouw uit Terneuzen. Zij raakte op 10 september 2020 tienduizenden euro's van haar spaargeld kwijt toen ze slachtoffer werd van bankmedewerkerfraude. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. De dader is nog niet gevonden.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft Kamervragen gesteld aan demissionair minister Hugo de Jonge. Zij wil weten hoe het kan dat veel Zeeuwen weer meer dan een half uur moeten rijden naar een Testen voor Toegang-locatie. Sinds deze week kan je je in Zeeland alleen nog in Middelburg, Goes, Ritthem en Kapelle laten testen voor toegang.

Het weer

Eerst is er vrij veel bewolking en plaatselijk vallen enkele kleine buien. Vanmiddag zijn er meer opklaringen en dan blijft het vrijwel overal droog. Maximum vandaag 14 á 15 graden met een zwakke tot matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit noordwest tot west. Morgen zijn er meer zonnige perioden en is het vrijwel droog, maar vrijdagnacht- en ochtend passeert een front met wat regen. Het weekend lijkt helemaal droog te blijven, met zonnige perioden en ook dan een graad of 15 in de middag.