Uitspraak Raad van State over Jaap Melse lijkt Veerse raad koud te laten

Het was zo'n vier jaar geleden aanleiding voor de start van een roerige periode in de Veerse politiek, die eigenlijk tot op heden voortduurt: de integriteitskwestie rond toenmalige wethouder Jaap Melse. De wethouder stapte op, er kwam een politieke afrekening, rapporten bleven onbesproken en Melse keerde volgens zijn partij dit jaar 'volledig gerehabiliteerd' terug in de gemeenteraad.

'Het was al zo'n tijd geleden'

Je zou verwachten dat de uitspraak van de Raad van State onlangs, die Melse wel degelijk belangenverstrengeling in de schoenen schuift en het voormalige college een veeg uit de pan geeft, vragen oplevert binnen de raad. Maar die blijven uit.

"Dat is al zo'n tijd geleden" en "daar moeten de SGP en Jaap Melse zelf maar iets van vinden", zijn reacties vanuit de politieke partijen in Veere. Stijn van Kervinck van Hart voor Veere laat Omroep Zeeland weten: "Zijn terugkeer is uit-en-ter-na getoetst en in orde bevonden. Melse heeft een andere rol aangenomen."

En dat terwijl Van Kervinck in 2020 nog aandrong om de zaak goed af te handelen. Maar een gedeelte van het college dat Melse destijds niet ter verantwoording riep, wethouder Maas en burgemeester Van der Zwaag, zit nog altijd in dezelfde rol. Dat stoort Van Kervinck: "Op welke manier hebben deze twee bestuurders naar aanleiding van deze uitspraak van het hoogste rechtscollege in Nederland hun verantwoordelijkheid eigenlijk genomen?"

Raasdfractie SGP/CU Veere (foto: SGP Veere)

Juridisch adviseur Bram van Leeuwen, die de integriteitskwestie bijna vier jaar terug aanroerde, kijkt er niet meer van op, maar vindt het wel treurig. En dat zelfs een raadslid als Ineke Rijken van PvdA/GroenLinks nu heel gematigd reageert terwijl ze in 2018 zelfs opstapte nadat Melse ondanks de belangenverstrengeling een grote afscheidsreceptie kreeg, vindt Van Leeuwen ook vreemd. "Een gemeenteraad moet in staat zijn tot zelfreflectie en zelfreiniging. Dat gebeurt hier niet."

Hij vermoedt dat de naderende verkiezingen, waarbij de SGP waarschijnlijk als één van de grootste partijen uit de bus komt, reden zijn voor de raad om zich gedeisd te houden.

Raad blijft stil

Van Leeuwen is blij dat de uitspraak van de Raad van State bevestigt wat hij altijd al beweerde en zou graag zien dat degenen die hem wegzetten als onruststoker daar nu ruiterlijk op terugkomen. Eind september sprak hij in bij de raadsvergadering en drukte hij de raad op het hart de uitspraak van de Raad van State niet zomaar voorbij te laten gaan, met name wat de rol van wethouder Chris Maas en burgemeester Rob van der Zwaag betreft. Maar vanuit de raad bleef het na de oproep van Van Leeuwen stil.