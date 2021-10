Het roer om: 'Ik stak altijd al planten in mijn mond!'

Nick en Esther Sinke uit Groede hebben een bloeiende kruidenboerderij. (foto: Omroep Zeeland)

Nick Sinke en zijn vrouw Esther kweken in Groede onder meer wilde passiebloem, dat slaap bevordert en angsten remt. Uit knopjes van vijgenplanten halen ze een stofje dat darmen kalmeert. Op de kruidenboerderij wordt bijvoorbeeld ook tarwegras verbouwd. "Daar zit een ontstekingsremmer in, dat we leveren aan een bedrijf in Spanje dat het gebruikt voor babyvoeding. Dat stofje zorgt ervoor dat kinderen met flessenvoeding een iets beter afweersysteem krijgen."

Ommezwaai

Tien jaar geleden kreeg Sinke de mogelijkheid de boerderij in Groede te kopen. Daarvoor runde hij grote bedrijven met duizenden werknemers, zoals hotelketens en de kiosken op de Nederlandse treinstations. Met de kruidenboerderij ging een droom in vervulling. "Vanaf mijn twintigste wilde ik eigenlijk al een kruidenboerderij beginnen. Van jongs af aan stak ik plantjes in mijn mond en vroeg ik me af: waarvoor is die plant er eigenlijk?" De kruidenboerderij bood Sinke ook de mogelijkheid terug te keren naar zijn Zeeuws-Vlaamse geboortestreek. Maar hij kan niet achterover leunen. "Ik werkte toen hard en ik werk nog steeds hard."

Zonnebrand en aftersun

De kruidenboerderij ligt in Groede, in de buurt van Waterdunen bij Breskens. Sinke heeft nu ook in het gebied van Waterdunen vier hectare in bruikleen gekregen van stichting Het Zeeuwse Landschap. Ook de stichting Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij betaalt mee. Op het terrein gaat Sinke met zijn medewerkers zilte groenten en kruiden telen, zoals zeekraal, lamsoor, schorrekruid, strandbiet en zeekool. Ze gaan experimenteren met het zoutgehalte in de planten, om er later bijvoorbeeld stoffen uit te halen die gebruikt kunnen worden in zonnebrand of aftersun. Andere stoffen uit de planten kunnen dienen als kleurstof, "Daar kunnen we Zeeuws-Vlaams linnen mee verven."

Mogelijkheden Waterdunen

Waar anderen kritisch zijn over het nieuwe natuurgebied Waterdunen, is Sinke juist enorm enthousiast en ziet hij de mogelijkheden. Al sinds de eerste publicaties elf jaar geleden over het nieuwe natuurgebied dat er zou komen, hing hij bij de projectleider aan de telefoon om mee te doen. Sinke beseft dat het hele project gevoelig ligt in de streek, omdat een aantal boeren gedwongen moest vertrekken. "Maar uiteindelijk is dit heel belangrijk voor deze streek, daar ben ik van overtuigd. Dit is een project van internationale kwaliteit."

In het gebied van Waterdunen ontstaat getijdennatuur, sinds door een doorlaat in de dijk zeewater het gebied in- en uitstroomt, bij eb en vloed. Deze zilte natuur moet veel verschillende vogelsoorten naar het gebied trekken. Het natuurgebied telt dan ook mee voor het natuurherstel dat nodig is voor eerdere verdiepingen van de Westerschelde, die de natuur in het gebied juist hebben beschadigd. Naast een ecologische functie, krijgt Waterdunen ook een economische functie door de bouw van honderden vakantiewoningen van Molecaten Vakantieparken.

Nick Sinke en zijn vrouw Esther hebben de kruidenboerderij de afgelopen tien jaar samen opgebouwd. Esther is intensief betrokken bij de verzending van de kruiden-extracten en het maken van de extracten. "We maken planten vloeibaar door ze te mengen met alcohol, glycerine en water", vertelt ze. Dat gebeurt door de kruiden in de vloeistoffen te laten trekken, of ze te vermalen en vervolgens te mengen met de vloeistoffen. De extracten worden tegenwoordig niet alleen aan Europese landen, maar tot in Ecuador verkocht.

Niet alternatief

De kruidenboerderij blijft groeien, waarbij er volgens het echtpaar iedere week aanvragen van nieuwe klanten binnenkomen. Kruiden zijn geen 'alternatieve producten', benadrukt Esther. "Kruiden zijn niet altijd alternatief geweest. Voor de oorlog stond gewoon in farmaceutische boeken beschreven hoe je van kruiden extracten kon maken om bepaalde klachten te verminderen. Iedereen plukte brandnetels en maakte er soep van, of plukte paardenbloemen om de spijsvertering een beetje makkelijker te maken. Kruiden zijn pas alternatief geworden ná de oorlog."