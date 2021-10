Kamervragen Joba van den Berg: 'Een uur rijden om je te laten testen, dat kan niet'

Alleen in Middelburg, Goes, Ritthem en Kapelle kun je je nog laten Testen voor Toegang. Aanbieders van de test mogen nu zelf bepalen waar ze zitten. Gevolg: niet alle Zeeuwen kunnen binnen een half uur bij een testlocatie zijn. Terwijl dat wel door de minister was beloofd. Reden voor CDA-kamerlid Joba van den Berg uit Goes om Kamervragen te stellen.

"Want zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio", vindt Van den Berg. "Ik wil niet met een schaartje knippen, een testlocatie op 32 minuten rijden mag ook, maar een een uur rijden om je te laten testen, dat kan niet." Minister Hugo de Jonge laat geregeld weten dat hij het met haar eens is, maar de praktijk in Zeeland is momenteel anders.

Marktwerking

De nieuwe situatie is het gevolg van marktwerking. Tot voor kort maakte het niet uit hoeveel mensen zich kwamen laten testen op een testlocatie. De testplekken kregen gewoon geld van de overheid. Nu is het echter zo dat er per test wordt betaald. In Zeeland wonen te weinig mensen om een groter aantal testlocaties betaalbaar te houden. "Daarom heb ik de minister gevraagd toch weer een basisbedrag per locatie te gaan betalen", zegt Van den Berg. "Het kan niet zo zijn dat ze in de Randstad overal snel bij zo'n Testen Voor Toegang-locatie zijn en in de rest van het land niet." Want het is niet alleen een Zeeuws probleem. "Ik krijg soortgelijke berichten uit West-Brabant, de Achterhoek en Drenthe."

Een mogelijke andere oplossing: testen voor toegang bij de apotheek. "Dat mag ook heb ik begrepen. Een stuk goedkoper, want daar hoef je niet een apart gebouw voor neer te zetten."