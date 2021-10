Eerbetoon aan slachtoffers Slag om de Schelde: honderden lichtgevende helmen drijven in Hofvijver

Honderden lichtgevende legerhelmen drijven in de Hofvijver (foto: Netflix)

"Wat in het donker gebeurde, verdient licht", is op een bordje bij de vijver te lezen. "We halen de onbelichte Slag om de Schelde uit het duister. We eren de 9.764 slachtoffers en beloven ze nooit meer te vergeten."

Het bordje bij de drijvende helmen (foto: Netflix)

De Slag om de Schelde ging op maandag 15 december vorig jaar in première in bioscoop CineCity in Vlissingen. Het selecte gezelschap dat de film wel al heeft gezien, was zeer onder de indruk. Tijdens de première verlieten verschillende bezoekers huilend de bioscoop.

Diezelfde week nog zou de film te zien zijn voor het grote publiek, maar de lockdown gooide roet in het eten. Alle bioscopen moesten de deuren sluiten. Na versoepelingen een halfjaar later, was de duurste Nederlandse film in vijftien jaar alsnog op het witte doek te zien.

In de film worden drie jonge levens belicht die onlosmakelijk met elkaar verbonden raken. Een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een Engelse gliderpiloot en een Zeeuws meisje dat tegen wil en dank in het verzet betrokken raakt, komen voor cruciale keuzes te staan die niet alleen gaan over hun eigen vrijheid maar ook over de vrijheid van anderen.

