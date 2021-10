Nergens stijgt de toeristenbelasting zo hard als in Zeeland

Toeristenbelasting stijgt in flink aantal Zeeuwse gemeenten flink. (foto: ANP)

Voor een overnachting in onze provincie betaal je dit jaar gemiddeld 1,48 euro toeristenbelasting per persoon per nacht.

Toeristenbelasting wordt in rekening gebracht wanneer je betaald overnacht in een gemeente waar je niet staat ingeschreven, bijvoorbeeld in een hotel of op een camping. Gemeenten bepalen zelf of en hoeveel toeristenbelasting ze heffen. Dit kan een vast bedrag per verblijf of een percentage van de overnachtingsprijs zijn.

De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl.

Terneuzen koploper

In zes van de dertien Zeeuwse gemeenten ging de toeristenbelasting dit jaar omhoog. Geen gemeente was daarbij zo voortvarend als Terneuzen, dat de toeristenbelasting verdubbelde (van 0,80 eurocent naar 1,60 euro). Veere gooide er 53,9 procent bovenop. Vlissingen (1,7 procent) en Schouwen-Duiveland (2,1 procent) kwamen met een bescheiden stijging. In de overige Zeeuwse gemeenten bleef de toeristenbelasting gelijk.

Toch relatief goedkoop

Overigens zijn toeristen die voor Zeeland kiezen met de eerdergenoemde 1,48 euro relatief gezien nog altijd voordelig uit. Het landelijk gemiddelde bedraagt 1,93 euro per persoon per nacht. In Amsterdam, de duurste gemeente van de ranglijst, betalen toeristen 10,89 euro bovenop hun overnachtingsprijs. Andere 'toppers' zijn Ouder-Amstel (7,90 euro) en Landsmeer (7,89 euro), beiden op een steenworp van de hoofdstad.