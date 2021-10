Geen leerlingenvervoer, rekening toch deels betaald

Een leeg schoollokaal (foto: Omroep Zeeland)

De tweede lockdown, die duurde van 16 december 2020 tot en met april van dit jaar, ligt alweer even achter ons. Dat er nu pas duidelijkheid komt over de compensatie, heeft volgens de verantwoordelijk wethouder van Vlissingen Sem Stroosnijder een duidelijke oorzaak. "Toen waren er Europese regels met betrekking tot aanbesteding die precies voorschreven hoe we dat moesten doen", aldus Stroosnijder.

'Niet wachten op Europa'

Maar sinds april blijft het stil uit Brussel. "Nu gaan we niet wachten op Europa", legt Stroosnijder het besluit van de drie Walcherse gemeenten uit. "De vervoerder heeft aan de bel getrokken en wij gaan erop in omdat we ook wel zien dat we de leerlingen voor dit jaar gewoon weer willen vervoeren met dezelfde vervoerder."

Om de busjes te laten rijden, is het volgens Stroosnijder ook hard nodig om de vervoerder tegemoet te komen. "We hebben in het verleden ook al meegemaakt dat het leerlingenvervoerder beëindigd wordt omdat de vervoerder het niet meer kan voor de prijs. Dus het is wel belangrijk dat die compensatie er komt", aldus de wethouder.