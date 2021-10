Gasprijzen zorgen voor extreme drukte bij isolatiebedrijven

Doet deze hoge gasprijs iedereen pijn in de portemonnee?

Nee. Mensen die een meerjarencontract hebben voor de afname van gas of een gasloze woning merken er nog niets van. Maar bijna de helft van de Zeeuwen heeft een contract dat eind dit jaar afloopt of flexibel is. Zij zullen merken dat hun voorschot flink gaat stijgen. Dat kan jaarlijks enkele honderden euro's gaan schelen.

Zijn er ook mensen die profiteren van de hoge gasprijs?

Ja. Bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het isoleren van huizen staat de telefoon roodgloeiend. Volgens Wouda van Thermecon is het een combinatie van factoren: "De gasprijs zorgt ervoor dat mensen willen isoleren en in deze tijd van het jaar is altijd drukker, omdat de winter eraan komt. Dat samen zorgt ervoor dat we echt moeten aanpoten om al het werk gedaan te krijgen. Maar liever zo dan andersom."

Je huis laten isoleren is een flinke ingreep. Kunnen mensen ook kleinere dingen doen om stookkosten te besparen?

Kleine zaken kunnen al behoorlijk wat geld schelen. Tochtstrips installeren of radiatorfolie achter de verwarming installeren scheelt veel energie. Maar ook minder lang of minder warm douchen zijn simpele manieren om op de gasrekening te besparen.

De hoge gasprijzen zorgen voor pijn in de portemonnee (foto: ANP)

Merkt het Zeeuwse bedrijfsleven ook veel van de gasprijzen?

Verschillende sectoren hebben er zwaar onder te lijden. De glastuinbouw bijvoorbeeld, maar ook de chemische industrie. Kunstmest fabrikant Yara in Sluiskil legde vorige week de ammoniakfabriek al stil omdat het te duur werd om te produceren. Voor de mensen die in die fabriek werken heeft dat trouwens nog geen gevolgen. Zij kunnen op andere afdelingen aan de slag.

Is er al een oplossing in zicht?

Nog niet. Volgens experts zal de prijs van gas voorlopig niet gaan dalen, dus daar moet het niet van komen. Wel zijn er stemmen in Den Haag die bijvoorbeeld de energiebelasting willen verlagen of mensen op een andere manier financieel willen helpen, maar zover is het nog niet.