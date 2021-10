Minste concurrenten heb je op Zeeuwse woningmarkt

Gemiddelde vier belangstellenden voor één Zeeuws huis (foto: Omroep Zeeland)

In het derde kwartaal van 2021 steeg overal in het land, ook in Zeeland het aantal mensen dat bij de makelaar op één huis biedt. Het is zelfs verdubbeld sinds het derde kwartaal van een jaar geleden. In Zeeland bijvoorbeeld waren vorig jaar nog gemiddeld twee belangstellenden voor een huis met een bord in de tuin, inmiddels is het gestegen naar vier.

Minste van Nederland

Dus je moet het als koper tegenwoordig zien te winnen van drie anderen. Toch is dat Zeeuwse cijfer het laagste van Nederland. Zeeland komt met dat aantal helemaal achteraan in de rij. In Noord-Holland moet je met jouw bod gemiddelde 13,5 andere belangstellenden aftroeven. Want daar melden zich 14,5 mensen per huis bij de makelaar.

De woningmarkt zit qua aanbod vast. Er zijn te weinig huizen, er is teveel vraag en stijgende prijzen zijn het gevolg. Dat is ook te zien aan cijfers van de NVM m.b.t. het overbieden. In het derde kwartaal werd op 76 procent van de huizen in Midden- en Noord-Zeeland meer geboden dan de vraagprijs. Dat was een jaar geleden nog maar 42 procent.

Overbieden is de norm

Inmiddels wordt gemiddeld 7,5 procent méér voor een huis in deze regio neergeteld dan wat de verkoper vroeg. Overbieden is in Midden- en Noord-Zeeland de norm geworden. Dezelfde trend is ook in Zeeuws-Vlaanderen te zien, maar daar liggen de overbodpercentages veel lager.

Veel hoger daarentegen is het bijvoorbeeld in Amsterdam: daar wordt inmiddels bij 81 procent van de transacties overgeboden en de gemiddelde transactieprijs ligt 10,1 procent boven de vraagprijs.