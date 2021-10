Zeeuws besmettingscijfer opnieuw omhoog

(foto: Omroep Zeeland)

Gisteren kwam de coronateller van het RIVM tot 63 en de dag daarvoor tot 51. Met 74 besmettingen heeft Zeeland nu het hoogste cijfer sinds 6 augustus te pakken, toen er 91 gevallen werden geteld. Met name het forse aantal nieuwe besmettingen in Hulst is vandaag opvallend, omdat die gemeente het de laatste weken het dagcijfer vaak op nul wist te houden.

Opnieuw nul op Tholen

Tholen daarentegen, dat voorheen een belangrijke Zeeuwse coronabrandhaard was, heeft nu voor de derde dag op rij nul nieuwe besmettingen.

Per gemeente

za 9 okt zo 10 okt ma 11 okt di 12 okt wo 13 okt Borsele 2 4 3 7 6 Goes 6 5 3 6 4 Hulst 0 1 6 1 14 Kapelle 1 6 0 1 2 Middelburg 13 8 17 16 17 Noord-Beveland 0 0 1 0 1 Reimerswaal 0 1 4 8 3 Schouwen-Duiveland 3 6 5 10 7 Sluis 1 3 0 1 4 Terneuzen 5 7 5 3 6 Tholen 0 1 0 0 0 Veere 1 3 2 5 6 Vlissingen 2 11 5 5 4 totaal Zeeland 34 56 51 63 74

Ook de veertiendagentrend van Tholen gaat inmiddels omlaag. Net als trouwens in Terneuzen en op Noord-Beveland. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de cijfers in jouw gemeente.

Stijging in tien gemeenten

In tien van de dertien Zeeuwse gemeenten vertoont de coronacurve over een termijn van veertien dagen een stijgende trend. In Middelburg is het besmettingspromillage inmiddels gestegen naar 1,8. Dat wil zeggen dat op iedere duizend Middelburgers 1,8 inwoners gedurende de afgelopen zeven dagen besmet zijn geraakt.