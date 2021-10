Zeeuwse Chantal geniet van festival middenin de Californische woestijn

Chantal Piët viert feest (foto: Chantal Piët)

De ontberingen van de woestijn ondervindt Chantal aan de lijve. "Het is zo koud hier, het vriest in de nacht. Mijn deken is helemaal nat. Vanmiddag wordt het weer 25 a 26 graden."

"De mensen die dit organiseren horen bij de community Burning Man", vervolgt Piët. "Zij zijn ook verantwoordelijk voor een mega-groot festival in de Nevada-woestijn. Dit is een kleiner festival." Op het festival, of eigenlijk project, worden allerlei kunstwerken getoond. Die komen met name in de duisternis het beste tot hun recht.

Chantal geniet van de kunst op het festival in de woestijn. (foto: Chantal Piët)

Chantal: "We zijn hier met een kamp. We zijn veel bezig met kunstprojecten. " Zelf maakt Chantal geen kunst, ze verkoopt stroopwafels. Maar ze is altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. "Ik help mee met bouwen en opbouwen. Er was maandag een gigastorm, alles is totaal vergaan. We hebben het opnieuw opgebouwd en schoongemaakt. Het is heel tof, we blijven tot zondag."

Luister hier naar het gesprek met Chantal Piët:

Zeeuwse Chantal heeft het ijskoud in de woestijn