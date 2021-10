Stationsgebied Middelburg gaat de komende jaren op de schop

Wethouder Chris Simons heeft het over "grootste plannen" die de NS en ProRail voorbereiden. Wanneer de werkzaamheden ook echt starten, kan hij nog niet zeggen. "Dat heeft te maken met de aanbestedingen en voorbereidingen."

Ook het tunneltje wordt aangepakt

Wel kan de wethouder verder op de plannen ingaan. Eerst wordt de fundering helemaal vernieuwd, daarna wordt het gebouw gerenoveerd, de perrons op hoogte gebracht en de overkappingen opgeknapt. Ook het tunneltje wordt aangepakt en dat is volgens Simons niet voor zijn tijd, hij noemt de onderdoorgang nu een doorn in het oog.

Het station in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De verwachting is dat de verbouwing van het vervallen monumentale station zo'n drie jaar zal duren. Tijdens de werkzaamheden willen de partijen de overlast voor reizigers zoveel mogelijk beperken. Maar enige hinder is onvermijdelijk. Daar krijgt de reiziger uiteindelijk wel een beter en comfortabeler station voor terug met goede voorzieningen. Met het vernieuwen van de fundering, de restauratie van de gevels, het dak en de tunnel zijn enkele miljoenen gemoeid.

Herinrichten voorplein

Later wordt ook het voorplein heringericht. De bedoeling is dat dat fietsers en wandelaars meer voorrang krijgen en het autoverkeer te gast is. De gemeente heeft al een begin gemaakt van het herinrichten van het plein, vertelt de wethouder. Zo is er al 3.000 vierkante meter aan stenen weggehaald.

De stationshal in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In juni 2019 lag er ook al een plan om te starten met een verbouwing van het station. Al die plannen konden de prullenbak in. Er was geen aanleiding om te denken dat er iets mis zou zijn met de fundering, maar dit bleek na onderzoek wel het geval. Omdat de fundering over een jaar of tien sowieso vervangen zou moet worden, werden de plannen geschrapt om het 'in een keer goed' te kunnen doen.

De exacte start van de uitvoering is nog niet bekend.

