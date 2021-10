Na twintig jaar is medische hulp aan Ambon nog steeds nodig

De oogkliniek in Ambonstad werkt al volledig zelfstandig. De stichting heeft de kliniek vanuit Nederland opgezet en de mensen opgeleid. Zo moet het ook gaan met andere lopende projecten zoals urologie en cardiologie.

Eerste medische team

De Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon werd in 2001 opgericht. De directe aanleiding daarvoor waren de onlusten in die tijd tussen christenen en moslims op het eiland. Het eerste medische team uit Vlissingen ging in 2004 richting Ambon. Dat team bestond uit een oogarts, een orthopeed en verpleegkundigen. In de jaren daarna volgden meer disciplines zoals urologie, plastische chirurgie, cardiologie en child care.

Vorig jaar februari, vlak voordat Azië vanwege corona op slot ging, reisde er nog een team van artsen en verpleegkundigen naar Ambon. Jolanda den Hollander was er voor de negende keer bij. In 2009 ging ze voor het eerst mee met een medisch team voor patiënten met urologische aandoeningen.

Infuuszakken met touwtjes aan het bed geknoopt

Na die eerste keer was ze verkocht. "Je moest roeien met de riemen die je had en makkelijk en praktisch kunnen denken. Bedden zonder wieltjes, infuus- en katheterzakken met touwtjes vastgeknoopt, één wastafel op de hele afdeling, zo leer je wel improviseren. En dan werkten we ook in een Nederlands tempo, dat houd je in de tropen maar een paar weken vol dus we gingen volledig afgedraaid naar huis. Maar de gastvrijheid en de dankbaarheid maakte alles goed."

Jolanda den Hollander aan het werk in Ambon (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdag 16 oktober wordt het twintigjarig bestaan van de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon gevierd met een reünie in het atrium van het stadhuis in Vlissingen.