Goedemorgen! Meepraten over zorg, Stichting Vlissingen-Ambon en Kinderboekenweek, Stoomhijskraan

Wil jij meepraten over de Zeeuwse zorg? Er komt een burgerberaad met vijfhonderd door loting uitgenodigde Zeeuwen die mogen meepraten over de toekomst van de zorg. Het is een initiatief van zorgorganisaties in Zeeland, die zich hebben verenigd in de Zeeuwse Zorg Coalitie. In het burgerberaad gaan inwoners meerdere keren met elkaar in gesprek over de zorg. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op basis van een dialoog. De vraag die op tafel ligt: Hoe moet de zorg in Zeeland veranderen?

De Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon bestaat 20 jaar. Een mooi moment om terug te blikken op twee decennia hulp aan Ambon maar ook om naar de toekomst van de stichting te kijken. De eerste keer dat ze met een medisch team in Ambon kwam vergeet ze nooit meer.

Het station in Middelburg ziet er over een paar jaar heel anders uit. De gemeente, ProRail en de NS gaan het monumentale station en het gebied eromheen flink aanpakken. Zo krijgt de reizigerstunnel een opknapbeurt, verandert de indeling en wordt de perronkap vernieuwd. Vandaag gaven de verschillende partijen een toelichting op de plannen. Wethouder Chris Simons heeft het over "grootste plannen" die de NS en ProRail voorbereiden. Wanneer de werkzaamheden ook echt starten, kan hij nog niet zeggen: "Dat heeft te maken met de aanbestedingen en voorbereidingen."

Illustrator en schrijver Mark Janssen bezocht boekenwinkel De Drvkkerij in Middelburg. Janssen maakte het prentenboek van de Kinderboekenweek genaamd Dromer, dat bedoeld is voor jonge kinderen. Het thema van dit jaar is: worden wat je wil. De boeken en activiteiten zijn gefocust op de boodschap dat het uitmaakt wie je bent of waar je vandaan komt, jij kan worden wat jij wil.

De Stoomhijskraan Schelde 38 is weer terug op het Scheldeterrein. De kraan werd vanavond per dieplader daarheen gereden. De kraan werd in 2015 ternauwernood van de sloop gered, waarna een jarenlange restauratie volgde.

Het kan zijn dat je vanochtend een regenjas nodig hebt, want plaatselijk kan lichte regen vallen. Vanmiddag klaart het op en daarna blijft het droog. Het wordt vanmiddag rond de 15 graden. Aan zee kan een stevige wind waaien, dus als je een strandwandeling gaat maken valt een dikke sjaal aan te raden.

Vannacht en morgenochtend is het bewolkt met regen. Morgenmiddag klaart het weer op.