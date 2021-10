De griep wordt heftiger dit jaar: dit moet je weten

Robbert Bentvelsen, arts-mircobioloog van ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

1. Wat zijn de verwachtingen?

Bentvelsen: "De voorspellingen zijn niet rooskleurig. We weten uit berekeningen dat het een vroegere en heviger griepgolf kan worden. Mogelijk krijgen we te maken met twee griepgolven: aan het einde van dit jaar en begin volgend jaar een tweede golf. Dat komt omdat we lang geen griep hebben gehad. We hebben daardoor minder natuurlijke afweer opgebouwd. We verwachten dan ook meer ziekenhuisopnames.

De griepgolf begint officieel als er 58 mensen per honderdduizend griep hebben. De griepgolf is nu nog niet officieel begonnen maar dat kan wel op korte termijn gebeuren. Dat zijn ook de voorspellingen: eerder en langer."

2. Heeft iedereen meer kans op griep, ook jonge en gezonde mensen?

"Ja, iedereen is vatbaarder. Dat wil zeggen, iedereen die niet gevaccineerd is. Maar net als bij corona geldt ook hier dat jonge mensen minder ziek worden dan oudere en kwetsbare mensen. En net als bij corona geldt dat jonge mensen wel de griep kunnen verspreiden.

De kwetsbare bevolking krijgt een uitnodiging voor een griepprik. En houden we ons nog wat langer aan de maatregelen, dan helpen die ook tegen die griep."

Een vrouw ligt in bed met griep (foto: ANP)

3. Er zijn verschillende soorten griepvirussen, welke griep gaat er dit jaar rond?

"Er is nu nog weinig griep in Nederland. De meeste van het type A (H3N2). Het goede nieuws is: het griepvaccin in de griepprik beschermd tegen dit type griep. We hebben nu een vaccin dat tegen vier griepvarianten beschermt, waaronder deze. Iedereen die zich laat vaccineren kan dus bescherming verwachten."

4. Wat is griep nu precies?

"Er zijn tientallen verkoudheidsvirussen, het rhinovirus bijvoorbeeld en het RS-virus, maar het griepvirus dat is echt iets anders, dat is een extreme vorm van 'verkoudheid'. Virologen zeggen 'het is alsof je bent aangereden door een trein'. Je voelt je echt heel erg ziek."

5. Helpen extra vitamines nu wel of niet?

"Fit blijven en gezond leven is een goede bescherming om minder ziek te worden. Wat extra vitamines daaraan kunnen bedragen is niet duidelijk. Er lopen wel studies over de rol van vitamines. Het sluitende bewijs heb ik daarvoor nog niet gezien. Het is in elk geval zeker niet verkeerd om gezond te eten.

En niet te vergeten: de griepprik natuurlijk. Mensen kunnen zich beschermen door de griepprik te nemen."