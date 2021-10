Zeeuwen hadden deze zomer relatief de minste overlast van muggen

De Wageningen Universiteit doet onderzoek naar steekmuggen in de winter (foto: Pixabay)

Afgelopen zomer onderzocht de Wageningen Universiteit in welke mate mensen overlast ervaren van steekmuggen. Maar de universiteit wil de muggen niet alleen in de zomer in het vizier houden, ook informatie over het winterse leven van steekmuggen is interessant: "We willen graag landelijk kijken welke milieuomstandigheden van invloed zijn op de muggen en of er verschillen zijn tussen de provincies. Ook zijn we benieuwd naar wat klimaatverandering doet met de muggen. Kunnen ze daardoor bijvoorbeeld meer ziektes overdragen?", vraagt muggenonderzoeker Sander Koenraadt zich af.

Weinig bekend over steekmuggen in de winter

Er is nog niet veel bekend over het leven van steekmuggen in de winter: "We weten dat muggen rond deze tijd naar binnen komen. Ze hebben een wintervoorraad opgebouwd en zoeken een donker plekje om in winterrust te gaan. Maar er is nooit echt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid muggen die in winterrust gaan en hoeveel muggen dit overleven", vertelt Koenraadt.

Daarom roept de universiteit mensen op om dode steekmuggen op te sturen: "Wanneer je een dode mug vindt of een mug hebt doodgeslagen, kun je die op onze website aanmelden. Je krijgt dan een unieke code die je op een envelop kunt schrijven. De mug stop je goed verpakt in de envelop en vervolgens kunnen wij de muggen onderzoeken."