Testen voor toegang kan weer in Zeeuws-Vlaanderen

Een bord naar een testen voor toegang-locatie (foto: ANP)

De afgelopen dagen ontbrak zo'n locatie in Zeeuws-Vlaanderen, nadat die van Oostburg en Terneuzen maandag hun deuren sloten. Dat gebeurde na invoering van nieuw beleid van Stichting Open Nederland. Die organisatie zorgde eerst voor een evenredige verspreiding van testlocaties over onze provincie. Sinds maandag wordt die verdeling door de markt bepaald.

Wie een test voor toegang nodig heeft, kan nu terecht in Goes, Kapelle, Middelburg, Ritthem en Vlissingen. Stichting Open Nederland, die de locaties beheert, laat weten dat er mogelijk nog Zeeuwse locaties bijkomen.

Geen vaste vergoeding per locatie meer Testaanbieders krijgen geen vaste vergoeding per locatie meer, maar worden per afgenomen test betaald. Hierdoor kan een testlocatie in een dunbevolkt gebied minder interessant zijn voor de commerciële aanbieders.

De afgesproken maximale reistijd van dertig minuten is nu nog niet voor alle Zeeuwen haalbaar. Veel inwoners van Schouwen-Duiveland zijn niet binnen een half uur op de testlocatie in Goes. Ook mensen uit het westen van West- en het oosten Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn langer onderweg naar Terneuzen.

Tholen en Noord-Beveland hebben net als Schouwen-Duiveland geen testen voor toegang-locaties, maar zij zouden per auto wel binnen een half uur in Goes of Bergen op Zoom kunnen staan.

Lees ook: