Kamerlid Lucille Werner: 'Ik heb best wel wat stoute plannetjes voor regionale omroepen'

Lucille Werner te gast bij Omroep Zeeland. Joba van den Berg luistert aandachtig. (foto: Omroep Zeeland)

De voormalige Lingo-presentatrice is op tournee langs verschillende regionale omroepen: "Omroep Zeeland stond daarbij hoog op mijn verlanglijstje. Mijn moeder komt uit Zeeland, mijn oma heeft hier lange tijd gewoond en ik ging altijd op vakantie naar Kortgene. De provincie heeft dus een speciale plek in mijn hart, maar ik woon hier niet. Ik vind het dus moeilijk om in te schatten wat direct de vraag vanuit Zeeland is en wat de politiek kan betekenen. Daarom ben ik hier op bezoek", legt Werner uit.

Vechten om Zeeuwse knopendropjes

Kamerlid en CDA-collega Joba van den Berg komt uit Goes en zorgt ervoor dat de fractie voorzien wordt van Zeeuwse delicatessen: "We vechten altijd om haar Zeeuwse knopendropjes, de pot was vandaag leeg, dus die moet echt weer aangevuld worden", aldus Werner.

Daarnaast brengt Van den Berg inhoudelijke bagage mee als Zeeuw: "Hier in Zeeland merk je altijd dat er korte lijnen zijn. De omroep zorgt ervoor dat die lijnen ook kort naar de burger toe zijn."

Stoute plannetjes

Werner heeft onder andere de onderwerpen 'media' en 'cultuur' in haar portefeuille. Ze heeft daarbij speciale aandacht voor regionale omroepen: "Ik heb best wel wat stoute plannetjes bedacht om de regionale omroepen krachtig te maken. Dat moet eerst nog helemaal langs de fractie, dus ik roep nog maar niet wat ik in gedachten heb."

