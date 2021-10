Greetje Kauffeld zingt niet meer, coronacrisis maakt haar somber: 'De glans is eraf'

Greetje Kauffeld (foto: ANP)

Kauffelds carrière begon in Middelburg, waar haar ouders een hotel runden. Op 14-jarige leeftijd zong ze in het schoolbandje The Raindrops. Haar eerste radio-optreden was ook in die periode, voor AVRO's jeugdomroep Minjon.

In de podcast Zeeuwen en de Ether van Omroep Zeeland-presentator Remco van Schellen zegt Kauffeld dat ze altijd al wist dat ze zangeres wilde worden. "Toen ik na de scheiding van mijn ouders met mijn moeder in Rotterdam ging wonen wilde ik ook niet meer naar de mulo, want dat had ik helemaal niet nodig. Ik zou toch zangeres worden."

Luister hier de podcast Zeeuwen in the Ether met Greetje Kauffeld:

Greetje Kauffeld in de podcast Zeeuwen in the Ether

Kauffeld werd inderdaad zangeres. Na een auditie voor AVRO-orkest Skymasters werd ze bijna direct aangenomen. Wat volgde was een lange carrière in Nederland, en snel daarna ook in Duitsland. Kauffeld zong met beroemde orkesten en musici.

Toen ze na buitenlandse avonturen in 1969 definitief koos voor een bestaan terug in Nederland, was het moeilijk. "Mensen waren me vergeten. Het was heel hard werken om weer terug te komen", zegt Kauffeld in Zeeuwen en de Ether.

Omroep Zeeland-presentator thuis bij Greetje Kauffeld (foto: Omroep Zeeland)

In 2019 trad Greetje Kauffeld nog op, tot ze haar agenda door alle coronabeperkingen en lockdowns zag verdampen. In De Telegraaf zegt ze nu dat het plezier in zingen daardoor weg is. "De glans is eraf. In de stemming die nu mijn gevoel beheerst, ben ik niet meer in staat om mijn publiek te geven wat het verdient en wat het van me kan verwachten."