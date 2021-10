Tweede verdachte mensensmokkel Vrouwenpolder ook langer vast

Op een dergelijke zeilboot werden de Albanezen gevonden (foto: Landelijke Eenheid politie)

De Rotterdammer werd opgepakt omdat hij op camerabeelden uit Bruinisse werd herkend door de politie. Op die beelden is te zien hoe mensen door hem worden afgeleverd. De officier van justitie zei dat uit WhatsApp-gesprekken blijkt dat de man met een andere aangehouden verdachte overlegde over het aanleveren van mensen.

De advocaat poogde zijn cliënt vrij te krijgen, maar de rechtbank ging daar niet in mee. De rechter woog af dat de verdachte voorwaardelijk vrij was in verband met een eerdere strafzaak en weer verdacht wordt van een nieuw strafbaar feit. Zij acht de kans op herhaling daarom groot. Daarnaast werkt de verdachte niet mee en zwijgt.

Vier verdachten

In totaal zijn er vier verdachten in deze zaak. Twee van de vier verdachten zitten nu nog vast. De rechtbank wil graag alle vier de verdachten gelijktijdig voor laten komen tijdens de inhoudelijke behandeling. De verwachting is dat dat in januari of februari volgend jaar gebeurt.

