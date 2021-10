Voorbijganger ruikt onraad: 3.500 liter drugsgrondstof in schuur ontdekt

In de schuur zijn jerrycans met 3.500 liter chemicalien gevonden. (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage waren de in beslag genomen chemicaliën bedoeld voor de bewerking van cocaïne en de productie van chemische drugs zoals XTC, speed en crystal meth. Een voorbijganger zag dat er met vaten werd gerold en vermoedde dat er iets niet pluis was, aldus Uytdehage. Vervolgens schakelde deze de politie in.

Verhuurd

De schuur ligt tussen Rilland en Ossendrecht, op korte afstand van de grens met België. De eigenaar had het gebouw verhuurd en zou volgens de politie van niets hebben geweten. Op het moment van de inval was niemand in het pand aanwezig, er zijn geen aanhoudingen verricht.

Eerdere drugsvondsten

De omgeving langs het Schelde-Rijnkanaal, tussen Zeeland en Brabant, heeft in toenemende mate te maken met drugscriminaliteit. In februari 2017 heeft de politie een grote drugsvondst gedaan, in een vrachtwagen op een parkeerterrein in Rilland. Twee jaar later zijn in een woning en schuur in het Rillandse buitengebied een XTC-lab ontdekt.

Samenwerking politie

Kort voor de zomer heeft de gemeente Reimerswaal langs weerszijden van het kanaal nog een actiedag gehouden. Dit heeft geleid tot een verdere samenwerking van politie, handhavers, boswachters en natuurbeheerders bij de aanpak van criminaliteit in het buitengebied.