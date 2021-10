Dansen totdat je niet meer kan, Danny doet mee aan de Dansmarathon: 'Mentaal wordt een dingetje'

Danny en zijn partner Merel van der Bom beginnen vanavond om 20.00 uur aan hun - hopelijk - vijftig uur durende dans. Twee stijldansers te midden van breakdancers, hiphoppers en clubdansers. Op de muziek van artiesten als Marco Borsato, Gerard Joling, OG3NE en Kris Kross Amsterdam.

'We gaan er allemaal voor'

"Geen probleem", zegt Danny. "Het voordeel van stijldansen is dat je zo ongeveer op iedere muziek wel iets kan doen. Daarnaast mag je ook los van elkaar dansen, dus als we niks meer kunnen verzinnen, dansen we zoals we tijdens het uitgaan zouden doen."

De Dansmarathon is vanavond vanaf 19.00 uur tot en met de grand finale op zaterdagavond bijna onafgebroken te zien op SBS6. Het koppel dat om 22.00 uur - na vijftig uur dansen - nog steeds in beweging is én het minste rust heeft gepakt, wint 100.000 euro. Behalve Danny doet er in ieder geval nog minstens één andere Zeeuw mee: Marcel van Hoek uit Domburg.

Sinds hun auditie in mei heeft het duo veel getraind. "We hebben vanuit het programma een trainingsschema gekregen met wandelen, hardlopen en spiertraining." Uren dansen hebben ze nog niet gedaan. "We gaan er sowieso voor. Of we het gaan halen... Niemand weet wat je kan verwachten, dat is lastig. We gaan er allemaal voor."

Over het fysieke deel maakt hij zich geen zorgen. "Maar mentaal zal wel een dingetje worden."

Danny Tilroe uit 's-Gravenpolder met zijn danspartner Merel (foto: Danny Tilroe)

Het duo leerde elkaar kennen na een Facebookoproep van Merel, die een danspartner zocht om mee te doen aan het programma. "Ik heb stijldans gedaan op nationaal niveau", zegt Danny. Hij lacht: "Dat is wel al tien jaar geleden." Maar het bleek te klikken tussen Merel en hem.

"Hoe leuk is het niet om je hobby op tv te laten zien", zegt Danny. "Vijftig uur lang je passie uitvoeren." Of ze nou winnen of niet, het duo houdt sowieso iets over aan het dansavontuur. "We hebben besloten om na de marathon samen door te gaan om te trainen voor wedstrijden", zegt Danny. "Als echte danspartners."